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Концепция двухзвенного «танка будущего» разработана в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Концепция двухзвенного «танка будущего» разработана в России
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В рамках форума «Армия-2020» представлена концепция танка, который должен прийти на смену «Армате» после 2040-х годов.
Концепцию представил 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники, который готовит проекты требований к перспективной бронетехнике.
В НИИИ БТВТ считают, что танк «Армата» будет эффективным до 2040-х годов. Позднее ему на смену должна прийти «боевая машина в варианте двухзвенной сочлененной конструкции», передает ТАСС.
Как пояснили в институте, «передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищенной бронированной капсуле». В «средней части боевого модуля планируется размещение необитаемой башни с установкой в нее электротермохимической пушки с автоматом заряжания».
Во втором звене танка, соединенным сцепкой с первым, планируют разместить газотурбинный двигатель на 3000 л. с., а также воздушные и наземные дроны для разведки, поиска мин и охраны.
Танк должен вести стрельбу гиперзвуковыми снарядами, причем вместо пороха электротермохимическая пушка будет использовать новые составы. Они будут воспламеняться электрическим разрядом.
Передний модуль снабдят комплексом активной защиты, лазерной ослепляющей установкой и генератором электромагнитных импульсов. В корме установят самонаводящиеся ракеты вертикального старта с дальностью до 12 км.
При усилении огневой мощи и защищенности танков приходится сталкиваться с значительным повышением массы, отмечают в НИИИ БТВТ. Сцепка позволит уменьшить давление на грунт и решить эту проблему.
Универсальный двигательный отсек танка можно будет использовать с обитаемыми модулями для мотострелков, боевыми модулями с вооружением различного калибра и назначения.
Осведомленность экипажа в бою будет обеспечена с помощью технического зрения типа «прозрачная броня».
Напомним, новейший российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме. Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы».
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Войска , Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС
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