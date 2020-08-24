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НАТО организовало масштабную воздушную разведку за действиями России вблизи Украины , пишет Defence Express.

Согласно украинскому агентству, свидетельством «тотального контроля» альянса за Москвой являются регулярные полеты его самолетов-разведчиков вдоль российских границ. Отмечается, что за последние несколько дней в подобных мероприятиях участвовали американские (RC-135, P-8 Poseidon и EP-3E Aries), британский (Sentinel R1) и итальянский (Br.1150 Atlantic) самолеты.

«За первую неделю августа российские РЛС [радиолокационные станции] зафиксировали полеты 46 самолетов и беспилотников с разведывательными миссиями вокруг всех границ России», — пишет Defence Express.

Уточняется также, что возможности самолета RC-135 «позволяют на расстоянии в несколько сотен километров фиксировать реальное положение и идентификацию всех излучающих радиоэлектронных устройств, начиная от средств противовоздушной обороны и заканчивая средствами связи».