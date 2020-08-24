Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

На Украине рассказали о «тотальном контроле» НАТО за Россией 

Lenta.ru 24 минуты назад
НАТО организовало масштабную воздушную разведку за действиями России вблизи Украины, пишет Defence Express.
Согласно украинскому агентству, свидетельством «тотального контроля» альянса за Москвой являются регулярные полеты его самолетов-разведчиков вдоль российских границ. Отмечается, что за последние несколько дней в подобных мероприятиях участвовали американские (RC-135, P-8 Poseidon и EP-3E Aries), британский (Sentinel R1) и итальянский (Br.1150 Atlantic) самолеты.

«За первую неделю августа российские РЛС [радиолокационные станции] зафиксировали полеты 46 самолетов и беспилотников с разведывательными миссиями вокруг всех границ России», — пишет Defence Express.

Уточняется также, что возможности самолета RC-135 «позволяют на расстоянии в несколько сотен километров фиксировать реальное положение и идентификацию всех излучающих радиоэлектронных устройств, начиная от средств противовоздушной обороны и заканчивая средствами связи».
В августе Минобороны России представило ролик с масштабными учениями Военно-морского флота (ВМФ) страны в Новороссийске и Севастополе, в ходе которых противодиверсионные катера ВМФ отразили нападение двух быстроходных лодок диверсантов на суда обеспечения и выполнили их условное уничтожение.
Последние новости
Лукашенко прибыл в свою резиденцию с автоматом в руках Лукашенко прибыл в свою резиденцию с автоматом в руках В центр Минска стянули водометы, спецтехнику и ОМОН В центр Минска стянули водометы, спецтехнику и ОМОН В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса
Комментарии 12
Войска , Армия , Видео , В мире , Украина , Министерство обороны , НАТО , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
В организме Навального обнаружили опасный для окружающих яд
В организме Навального обнаружили опасный для окружающих яд
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Видео
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
00:59
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
00:36
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
00:41
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
01:15
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
00:45
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
01:20
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
В мире
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
На юге России выпал снег
00:21
На юге России выпал снег
Погода Общество
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение