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Боевые модули на легких катерах испытают в России 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Боевые модули на легких катерах испытают в России
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ
Производитель двухплоскостного дистанционно управляемого боевого модуля для вооружения легких катеров Военно-морского флота России передал их для проведения испытаний.
Применять такие модули можно как на легких катерах ВМФ, так и на роботизированных охранных системах Министерства обороны. Модуль снабжен 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд», телевизионным и тепловизионным каналом прицела, лазерным дальномером.
Как отметили в пресс-службе «Уралвагонзавода», это один из лучших образцов подобного класса в мире, а в России в данный момент для него нет конкурентов, сообщает РИА Новости.
Ранее были названы сроки разработки новейшего российского пулемета.
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Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны , Уралвагонзавод , РИА Новости
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