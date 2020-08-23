Боевые модули на легких катерах испытают в России 

Производитель двухплоскостного дистанционно управляемого боевого модуля для вооружения легких катеров Военно-морского флота России передал их для проведения испытаний.
Применять такие модули можно как на легких катерах ВМФ, так и на роботизированных охранных системах Министерства обороны. Модуль снабжен 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд», телевизионным и тепловизионным каналом прицела, лазерным дальномером.
Как отметили в пресс-службе «Уралвагонзавода», это один из лучших образцов подобного класса в мире, а в России в данный момент для него нет конкурентов, сообщает РИА Новости.
Ранее были названы сроки разработки новейшего российского пулемета.