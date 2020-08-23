Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Появились данные о скором начале поставок бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в войска 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
В войска РФ отправят бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ»
Фото: Андрей Иглов, РИА Новости
Серийные поставки новейших бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в российские войска могут начаться в 2020 году, сообщили в пресс-службе «Ремдизеля» в преддверии форума «Армия-2020».

«Серийное производство защищенного автомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ» должно начаться после присвоения литеры «О1», и, соответственно, прохождения государственных испытаний. В соответствии с планами, поставки машин в серийном облике в Вооруженные силы России могут начаться уже в этом (2020 — прим. ВЗГЛЯД) году», — приводит сообщение пресс-службы «Ремдизеля» ТАСС.

В компании уточнили, что броневик завершил цикл госиспытаний и ожидает присвоения литеры «О1».
Напомним, в конце июля командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в 2020 году авиадесантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» поступит в Воздушно-десантные войска для проведения опытно-войсковой эксплуатации, а серийные поставки броневиков начнутся с 2021 года.
В январе 2018 года в Минобороны рассказали о преимуществах новейшего броневика для ВДВ, созданного на базе бронеавтомобиля «Тайфун».
Видео дня. Ефремов уволил Пашаева
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Израиль ответил на запуск шаров со взрывчаткой ударом по целям ХАМАС в Газе Израиль ответил на запуск шаров со взрывчаткой ударом по целям ХАМАС в Газе Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны» Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны» Эстонцы пришли в восторг от встречи с российской подлодкой в Финском заливе Эстонцы пришли в восторг от встречи с российской подлодкой в Финском заливе
Комментарии 1
Войска , Армия , Андрей Сердюков , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причастный к выборам в Белоруссии покончил с собой
Причастный к выборам в Белоруссии покончил с собой
Киев раскрыл США путь к Крыму
Киев раскрыл США путь к Крыму
В США заявили о «хакерском указе» Путина
В США заявили о «хакерском указе» Путина
ОМОН заблокировал путь митингующим к заводу в Минске
ОМОН заблокировал путь митингующим к заводу в Минске
Видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
02:13
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
00:12
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан»
01:35
Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан»
В мире Политика
Лукашенко приготовился к войне
00:15
Лукашенко приготовился к войне
Армия В мире
«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ
00:16
«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение