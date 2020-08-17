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Танки Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа 

Российская Газета и ещё 9 33 минуты назад
Израильские танки нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Это снова было сделано в ответ на провокации, говорится в заявлении армии Израиля.
Отмечается, что в течение дня из сектора Газа снова были запущены воздушные шары со взрывчаткой. Кроме того, десятки палестинцев "устроили подстрекательства к беспорядкам на границе с Израилем у стены безопасности", — цитирует РИА Новости сообщение израильских военных. В ответ танки обстреляли наблюдательные посты ХАМАС.
Напомним, воздушные шары с взрывными устройствами начали запускать из Газы в сторону Израиля в начале августа. Израильтяне уже не раз атаковали военную инфраструктуру ХАМАС. Ударам подвергались комплекс военно-морских сил, подземная инфраструктура и наблюдательные пункты.
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Войска , Армия , Видео , Оружие , Хамас , ЦАХАЛ , РИА Новости , Израиль
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