Израильские танки нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Это снова было сделано в ответ на провокации, говорится в заявлении армии Израиля

Отмечается, что в течение дня из сектора Газа снова были запущены воздушные шары со взрывчаткой. Кроме того, десятки палестинцев "устроили подстрекательства к беспорядкам на границе с Израилем у стены безопасности", — цитирует РИА Новости сообщение израильских военных. В ответ танки обстреляли наблюдательные посты ХАМАС.

Напомним, воздушные шары с взрывными устройствами начали запускать из Газы в сторону Израиля в начале августа. Израильтяне уже не раз атаковали военную инфраструктуру ХАМАС. Ударам подвергались комплекс военно-морских сил, подземная инфраструктура и наблюдательные пункты.