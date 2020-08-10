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США отрепетировали прорыв ПВО России 

Lenta.ru 39 минут назад
США отрепетировали прорыв ПВО России
Фото: US NAVY / Reuters
Военно-воздушные силы Соединенных штатов 4-6 августа провели учения, в которых были задействованы такие стелс-машины, как истребители пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor, а также стратегический бомбардировщик B-2A Spirit и беспилотник RQ-170 Sentinel, сообщает The Drive.
Издание отмечает, что дополнительно в мероприятии приняли участие истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle и самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler Военно-морских сил.
Целью репетиции названа отработка тактики и приемов взаимодействия техники для подавления и прорыва противовоздушной обороны (ПВО) условного противника, предполагающая использование малозаметных истребителей и беспилотников при поддержке средств радиоэлектронной борьбы.
В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.
В августе 2018 года Харриган утверждал, что последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии.
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Комментарии 27
Войска , Армия , Оружие , Джеффри Харриган , Пентагон , США
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