Президент России Владимир Путин 2 июня утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Москва оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы России в области ядерного сдерживания.

"В Основах Россия обозначила "красные линии", переступать которые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным. При этом конкретизация ответных действий будет определяться военно-политическим руководством России в зависимости от обстановки", — приводит слова Стерлина газета "Красная звезда".

Как поясняет издание, в качестве субъектов ядерного сдерживания выделены две группы стран. Первая — "отдельные государства, обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назначения, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, а также военные коалиции (блоки, союзы) с участием этих государств".

Вторая — "государства, предоставляющие свою национальную территорию для развертывания стратегических наступательных средств (крылатых и баллистических ракет, гиперзвуковых летательных аппаратов, ударных беспилотных летательных аппаратов), средств стратегической противоракетной обороны, радиолокационных станций системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе, ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения других государств, которые могут быть использованы против Российской Федерации и (или) ее союзников".

Новая российская доктрина подразумевает, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".