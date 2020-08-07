В Генштабе ВС РФ рассказали, какие «красные линии» потенциальным противникам переступать не стоит.

Россия задействует свой ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории. Об этом говорится в статье начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александра Хряпина, опубликованной 7 августа в газете «Красная звезда».

Авторы материала предупредили, какие «красные линии» переступать не стоит. Если же потенциальный противник на это решится, его ждет сокрушительный ответ.

Как поясняется в статье, в случае запуска ракеты противником руководство России тут же получит информацию и определит масштаб ответных действий.

«Факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении», — отмечается в материале.

Второго июня Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе описаны главные угрозы для страны в данной сфере. В доктрине говорится, что «Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой». Также в документе отмечается, что сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию.