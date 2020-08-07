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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
Фото: Lenta.ru
Их разъяснили начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) генерал-майор Андрей Стерлин и полковник Александр Хряпин, ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба в статье, которую опубликовала ведомственная газета «Красная звезда».
«Важнейшим постулатом обеспечения военной безопасности нашего государства является гарантированное сдерживание любого потенциального противника, в том числе и коалиционного состава, от развязывания военной агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников, — говорится в тексте статьи. — В его основе лежат боевые возможности отечественных Вооруженных сил (в первую очередь ядерных сил) по нанесению агрессору «неприемлемого ущерба» в любых, даже самых критичных условиях обстановки (удара «возмездия»)».
Первое условие ядерного удара, которое приводят в Минобороны, — поступление «достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников». Система предупреждения о ракетном нападении на территорию страны зафиксирует старт баллистической ракеты, направленной в сторону России, причем любая атакующая ракета будет восприниматься как ракета, потенциально несущая ядерный заряд.
Второе условие — попытка противника уничтожить Россию «как государство» с применением агрессором не только ядерного, а любого оружия массового поражения.
Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
В своих объяснениях авторы публикации ссылаются на указ президента России Владимира Путина «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», подписанный 2 июня 2020 года. В Минобороны подчеркивают, что появление такого документа было воспринято рядом мировых экспертов агрессивно. В то же время, утверждают они, документ появился, чтобы «придать международную легитимность российским инициативам в области ядерного сдерживания в условиях агрессивных американских шагов по наращиванию ударных вооружений и слома системы международных договоров в области контроля над вооружениями».
В частности, в документе говорится:
Основными опасностями, для нейтрализации которых Россия применяет ядерное сдерживание, в указе названы:
— наращивание потенциальным противником сил, имеющих ядерное оружие, возле границ России и ее союзников;
— развертывание странами, считающими Россию потенциальным противником, такого оружия как системы противоракетной обороны, крылатые и баллистические ракеты средней и меньшей дальности, высокоточное неядерное, гиперзвуковое оружие и пр. ;
— размещение противоракетной обороны и ударных систем в космосе;
— наличие у государств ядерного оружия или другого оружия массового поражения, которое могут применить против России;
— неконтролируемое распространение ядерного оружия;
— размещение ядерного оружия в неядерных странах.
— говорится в указе.
Авторы статьи опасаются, что прекращение договора о нераспространении ядерного оружия и договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДНЯО и ДВЗЯИ) может привести к всемирной гонке ядерных вооружений. Следующим шагом, по их мнению, станет истечение срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) 5 февраля 2021 года. Если его не продлить, то это, по мнению представителей Минобороны, может поставить мир на грань ядерной катастрофы.
— пишут они.
СНВ-3 — это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США. В Вашингтоне указывали, что согласятся продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявлял, что Пекин примет участие в трехсторонних переговорах, только если американская сторона согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня КНР.
«После прекращения действия договора СНВ-3 не останется ни одного действующего международного соглашения, ограничивающего гонку стратегических вооружений, и руки у американских «ястребов» будут полностью развязаны, — отмечают авторы. — Необходимо подчеркнуть, что все действия американской стороны происходят на фоне продекларированных новых положений, касающихся ядерной политики и противоракетной обороны».
После подписания Владимиром Путиным указа «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия. Он добавил, что в Кремле не видят новаций в публикации основ политики по ядерному сдерживанию. «Их элементы обнародовали и ранее», — напомнил пресс-секретарь российского лидера.
29 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва ответит США ядерным ударом в случае их атаки баллистическими ракетами подводных лодок. «Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия», — отметила она, комментируя публикацию на сайте Госдепартамента США о вопросах создания ядерных зарядов малой мощности и оснащения ими некоторых БРПЛ.
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Комментарии
Войска , Азия , Армия , Ближний Восток , Оружие , США , Дмитрий Песков , Андрей Стерлин , Мария Захарова , Владимир Путин , Военная академия генштаба , Министерство обороны , Генштаб , МИД , Госдеп США
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