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Опубликовано видео пусков ракет комплексами «Искандер-М» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Телеканал «Звезда» опубликовал видео ракетных пусков комплексами «Искандер-М» в ходе проведения оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
На кадрах видна подготовка экипажей комплексов к стрельбам, а также нанесение ракетного удара по объектам условного противника.
В ходе учения экипажи отработали нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое. Ракетные удары наносились в составе разведывательно-ударных комплексов по поступающим в режиме реального времени данным целеуказания от беспилотных летательных аппаратов «Орлан -10».
Как сообщили в Минобороны, все условные цели, находящиеся на расстоянии 90 километров, были поражены с высокой точностью.
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Войска , Армия , Оружие , ТК "Звезда" , РИА Новости , Астраханская Область , Москва
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