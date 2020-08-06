Опубликовано видео пусков ракет комплексами «Искандер-М» 

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Телеканал «Звезда» опубликовал видео ракетных пусков комплексами «Искандер-М» в ходе проведения оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

На кадрах видна подготовка экипажей комплексов к стрельбам, а также нанесение ракетного удара по объектам условного противника.

В ходе учения экипажи отработали нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое. Ракетные удары наносились в составе разведывательно-ударных комплексов по поступающим в режиме реального времени данным целеуказания от беспилотных летательных аппаратов «Орлан -10».

Как сообщили в Минобороны, все условные цели, находящиеся на расстоянии 90 километров, были поражены с высокой точностью.