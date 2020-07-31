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В Британии вновь назвали Россию «значительной угрозой» 

RT на русском и ещё 1 32 минуты назад
Значительная угроза: Британия все еще боится РФ
Фото: Reuters
Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу». RT ознакомился с документом, содержащим соответствующее высказывание.

«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу. Отслеживание и реагирование на эту угрозу входит в число главных приоритетов Министерства обороны», — говорится в тексте.

Таким образом, Голди ответила на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона к британскому правительству.
Суть вопроса политика заключалась в том, как правительство оценивает безопасность Балтийского и Северного морей в свете сообщений о том, что в текущем году в состав Военно-морского флота России будет принято 40 новых кораблей и судов.

«Министерство обороны отслеживает разработку всех новых российских судов, которые вводятся в строй, и, исходя из их боевых возможностей, делает соответствующие выводы. Мы продолжаем оценивать влияние вложений России в развитие её военно-морского потенциала на безопасность региона, в том числе Балтийского и Северного морей», — заключила Голди.

26 июля в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что в текущем году в состав ВМФ РФ будет принято 40 кораблей и судов различных классов.
Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Россия является «реальной угрозой» для Североатлантического альянса.
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Комментарии 5
Войска , Армия , В мире , Джон Андерсон , Бен Уоллес , Владимир Путин , Министерство обороны , НАТО , Великобритания
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