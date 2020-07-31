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Мощь российского «Спрута» оценили в Польше 

News.ru 14 минут назад
Мощь российского «Спрута» оценили в Польше
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую собирается приобрести Индия, позволяет действенно бороться с боевой техникой вероятного противника.
Об этом сообщает Defence24. Издание отмечает, что российская пушка подходит для нейтрализации китайского танка Тип 15, используемого для «работы» в горах.
О желании правительства Индии закупить за рубежом вооружение на фоне военного конфликта с Китаем рассказало издание Economic Times. Среди прочих вариантов упоминался и «Спрут-СДМ-1», по техническим характеристикам похожий на танки Т-72 и Т-90, которые использует армия Индии.
«Спрут» благодаря его небольшой массе, компактным размерам и колоссальной огневой мощи способен продемонстрировать высокую эффективность в качестве альтернативы основному танку вооружённых сил страны при его использовании на пересеченной горной местности, — отмечается в материале Defence24.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские конструкторы превратят противотанковую пушку «Спрут-СДМ1» в плавающий танк. Новая разработка будет оснащена усиленной защитой. Кроме того, в ходовой части будет использована торсионная подвеска от БМП-3, так как она является менее прихотливой, чем гидропневматическая у «Спрута».
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Войска , Армия , Оружие , Индия , Польша
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