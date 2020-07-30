Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для российской армии решили создать новую систему психофизиологического отбора 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Для армии РФ создадут новую систему отбора
Фото: РИА Новости
Специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) разработают новую систему отбора в российскую армию на основе глубокого зондирования психофизиологических функций, рассказал гендиректор фонда Андрей Григорьев.
Сейчас ФПИ разрабатывает перспективные технологии обеспечения профессиональной надежности военнослужащих.

«По замыслу проекта планируется создать новую систему объективных методов глубокого зондирования психофизиологических функций военного специалиста, составляющих биологическую основу его успешной профессиональной деятельности в различных условиях — от длительной монотонной работы до ситуаций, требующих мгновенных решений в условиях выраженного стресса и угрозы для жизни», — передает ТАСС слова Григорьева, уточнившего, что работы по проекту планируется начать в следующем году.

По его словам, такая перспективная система углубленной оценки психофизиологического портрета человека обеспечит наиболее качественный профессиональный отбор военнослужащих. Кроме того, программа подготовки военных специалистов будет персонифицирована.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Корабли НАТО зашли в Одессу Корабли НАТО зашли в Одессу Масштабные учения начались на Северном Кавказе и в Закавказье Масштабные учения начались на Северном Кавказе и в Закавказье В России разработали требования к боевой экипировке до 2035 года В России разработали требования к боевой экипировке до 2035 года
Комментарии
Войска , Армия , Андрей Григорьев , Фонд перспективных исследований , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну
Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну
Зачем Путин экстренно обратился к россиянам
Зачем Путин экстренно обратился к россиянам
Российского рэпера расчленила жена
Российского рэпера расчленила жена
Друг раскрыл истинную причину смерти Числова
Друг раскрыл истинную причину смерти Числова
Видео
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение