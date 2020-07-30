Для армии РФ создадут новую систему отбора

«По замыслу проекта планируется создать новую систему объективных методов глубокого зондирования психофизиологических функций военного специалиста, составляющих биологическую основу его успешной профессиональной деятельности в различных условиях — от длительной монотонной работы до ситуаций, требующих мгновенных решений в условиях выраженного стресса и угрозы для жизни», — передает ТАСС слова Григорьева, уточнившего, что работы по проекту планируется начать в следующем году.