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Мотострелки уничтожили «боевиков» в ходе учений в Таджикистане: видео 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Мотострелки уничтожили «боевиков» в ходе учений
Фото: МО РФ
В двухдневных учениях приняли участие более 600 военнослужащих и свыше 80 единиц боевой и специальной техники.
Российские мотострелки 201-й военной базы на бронетранспортерах БТР-82А уничтожили условных боевиков на учениях в горах Таджикистана. По легенде учений «противник» занял господствующий рубеж и перешел к обороне в районе полигона Ляур. Бойцы 201-й базы получили задачу выдвинуться из глубины, перейти в атаку и уничтожить огневые позиции незаконного вооруженного формирования.
Действия мотострелков поддерживали танки Т-72, которые наносили точечные удары по укрепленным огневым позициям «врага». Также для уничтожения пикапов, джихад-мобилей и другой бронированной техники были задействованы переносные противотанковые комплексы «Фагот» с полуавтоматическим наведением ракеты на цель.
Корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые в режиме реального времени передавали на командный пункт результаты стрельбы.
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Таджикистан
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