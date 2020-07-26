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Военные атташе более 30 стран высоко оценили организацию парада в Петербурге 

Газета.Ru и ещё 22 19 часов назад
Военные атташе более 30 стран высоко оценили организацию парада в Петербурге
Фото: Москва24
Военные атташе из более чем 30 стран мира посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что парад посетили военные атташе стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, ознакомившись с воздушной, наземной и морской частями парада.
Отмечается, что иностранные гости высоко оценили организацию и масштаб проведения мероприятия.
Во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов.
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Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны , РИА Новости , Санкт-Петербург
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