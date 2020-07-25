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В Подмосковье открыли сквер ВДВ «Аллея дяди Васи» 

РИА Новости 1 час назад
АЛАБИНО (Московская обл. ), 25 июл — РИА Новости. Памятник генералу армии Василию Маргелову и сквер ВДВ «Аллея дяди Васи» открыли в парке «Патриот», сообщает в субботу Минобороны.
"В парке «Патриот» состоялось торжественное открытие памятника командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову и сквера воздушно-десантных войск «Аллея дяди Васи», — говорится в сообщении. Также было высажено 90 кедров в честь 90-й годовщины образования ВДВ.
Уточняется, что в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
"Мероприятие проходит в рамках совместной военно-патриотической акции оргкомитета проекта «Кедры Великой Победы» и Минобороны России «1945 кедров Великой Победы», — добавляется в сообщении.
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Войска , Юнусбек Евкуров , Андрей Сердюков , Василий Маргелов , Министерство обороны , РИА Новости , Московская область
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