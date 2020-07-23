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The Telegraph (Великобритания): корабли Королевского военно-морского флота преследовали российскую ударную подводную лодку в проливе Ламанш 

ИноСМИ 2 часа назад
The Telegraph (Великобритания): корабли Королевского военно-морского флота преследовали российскую ударную подводную лодку в проливе Ламанш
Фото: ИноСМИ
Два корабля Королевского военно-морского флота внимательно следили за российской ударной подводной лодкой, когда она проходила по проливу Ламанш, возвращаясь домой после несения службы в Средиземном море.
В течение двух дней «за каждым движением подводной лодки класса „Варшавянка“ (класса Kilo по кодификации НАТО) следили патрульные корабли HMS Tyne и HMS Mersey. В воскресенье они приняли эту эстафету по слежению у французского легкого фрегата FS Enseigne de vaisseau Jacoubet у острова Уэсан вблизи берегов Бретани.
Подводная лодка „Краснодар“, построенная в 1980-е годы в бывшем Советском Союзе для советского Военно-морского флота, двигалась в надводном положении и в сопровождении океанского буксира „Сергей Балк“, ранее она находилась в восточном Средиземноморье.
Объявление об этой операции было сделано после того, как службы безопасности страны получили дополнительные полномочия для предотвращения иностранного вмешательства в британскую демократию. Эти дополнительные меры были введены на основании убедительного доклада, сделанного некоторыми депутатами парламента, о потенциальной угрозе со стороны России.
Редакция газеты „Телеграф“ понимает, что „совпадение по времени было случайным“, а действия британских моряков „были обычными“. По данным одного источника, „эта операция была запланирована уже давно“, однако он отказался „от дальнейших комментариев по поводу действий России“.
Вот что сказал официальный представитель Королевского военно-морского флота: „Приписанный к порту Портсмут патрульный корабль прибрежной зоны Tyne, начал наблюдение за подводной лодкой „Краснодар“ в юго-западной части пролива Ламанш, тогда как в Бискайском заливе эту функцию выполняли корабли Военно-морского флота Франции. После прохода по проливу Ламанш наблюдение за российской подводной лодкой стал вести корабль HMS Mersey, а российская подводная лодка в понедельник прошла через Дуврский пролив и направилась в Норвежское море“.
»Корабль Tyne действовал в рамках скоординированных усилий союзников по слежению за российской подводной лодкой и сопровождал ее во время прохождения через пролив Ламанш. Это рутинная и занимающая много времени задача для Королевского военно-морского флота, в ходе которой Tyne и другие корабли из Патрульной эскадры Королевского военно-морского флота выполняют ключевую задачу», — отметил лейтенант оперативного отдела корабля HMS Tyne Джастин Шертклифф (Justin Shirtcliff).
А вот что сказал лейтенант-командир корабля HMS Mersey Уилл Эдвардс-Бэннон (Will Edwards-Bannon): «Это было впечатляющее зрелище — своими глазами наблюдать за тем, насколько слажено действовали при проведении этой операции участвовавшие в ней союзнические корабли и самолеты из разных стран».
«Я очень горжусь той дисциплиной, с которой команда моего корабля ответила на этот вызов и продемонстрировала нашу готовность для проведения подобных операций на фоне вызовов, возникших из-за covid-19. Действия экипажа, а также поддержка со стороны наших семей, позволили кораблю Mersey в очередной раз успешно выполнить нашу часть задачи по защите национальных интересов страны».
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Войска , Армия , Оружие , НАТО , Daily Telegraph , Бретань , Великобритания
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