Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии 

В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Уточняется, что пуски ракет были не реальными, а электронными. Всего в учениях приняли участие порядка 500 военнослужащих и 50 единиц техники, в том числе С-300 «Фаворит», комплексы «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».

Внезапная проверка войск Южного военного округа началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина и должна продлиться до 21 июля. В ходе проверок отрабатываются учебные задачи, в условия которых входят не только действия бандформирований, но и обострение санитарно-эпидемиологической, радиационной и химической обстановки.

Проверка проводится для оценки уровня подготовки армии, а также для решения о допуске объединений и воинских частей к учению «Кавказ-2020».