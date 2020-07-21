Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии 

Lenta.ru и ещё 2 15 минут назад
В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Уточняется, что пуски ракет были не реальными, а электронными. Всего в учениях приняли участие порядка 500 военнослужащих и 50 единиц техники, в том числе С-300 «Фаворит», комплексы «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».
Внезапная проверка войск Южного военного округа началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина и должна продлиться до 21 июля. В ходе проверок отрабатываются учебные задачи, в условия которых входят не только действия бандформирований, но и обострение санитарно-эпидемиологической, радиационной и химической обстановки.
Проверка проводится для оценки уровня подготовки армии, а также для решения о допуске объединений и воинских частей к учению «Кавказ-2020».
Последние новости
Путин нашел замену арестованному губернатору Хабаровского края Путин нашел замену арестованному губернатору Хабаровского края СКР обнародовал новые данные по делу Фургала СКР обнародовал новые данные по делу Фургала США внесли Рамзана Кадырова в черный список США внесли Рамзана Кадырова в черный список
Комментарии 1
Войска , Армия , Видео , Оружие , Владимир Путин , Абхазия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Видео
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
00:19
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
Общество
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Грядет война: армяне и азербайджанцы делят Москву
02:45
Грядет война: армяне и азербайджанцы делят Москву
Происшествия Статьи
Названа выигравшая от коронавируса страна
00:57
Названа выигравшая от коронавируса страна
В мире
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
00:37
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение