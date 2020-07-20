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Корабельный вариант 57-мм боевого модуля создали в России 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
Из комплекса «Деривация-ПВО» сделают боевого робота
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
В России создали морской вариант боевого модуля АУ-220М калибра 57 миллиметров на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО. АУ-220М можно будет использовать на кораблях и катерах небольшого водоизмещения.
Как рассказал генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных, эксперты положительно оценивают возможность применения модуля в ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС.
АУ-220М — необитаемый пушечно-пулеметный модуль. Он выполнен в виде дистанционно управляемой артиллерийской установки.
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Войска , Оружие , ЦНИИ "Буревестник"
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