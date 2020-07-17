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Внезапная проверка войск округов и флотов завершится 21 июля
ТАСС
53 минуты назад
Фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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