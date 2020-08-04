Испытан российский морской «Панцирь» 

«Стартовый двигатель работает две секунды. Разгоняется до скорости четыре Маха, 1300 метров в секунду, и дальше она идет как артиллерийский снаряд — ее не видно», — говорит о «Панцирь-МЕ» главный конструктор зенитных комплексов морского базирования Тульского конструкторского бюро приборостроения Александр Жуков.