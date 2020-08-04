Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испытан российский морской «Панцирь» 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Испытан российский морской «Панцирь»
Фото: РИА Новости
Первый канал на YouTube опубликовал видео испытаний морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». На данный ролик обратила внимание «Российская газета».

«Стартовый двигатель работает две секунды. Разгоняется до скорости четыре Маха, 1300 метров в секунду, и дальше она идет как артиллерийский снаряд — ее не видно», — говорит о «Панцирь-МЕ» главный конструктор зенитных комплексов морского базирования Тульского конструкторского бюро приборостроения Александр Жуков.

В июле агентство Defense Express опубликовало на YouTube ролик испытаний Вооруженными силами Украины ударно-разведывательного дрона Bayraktar ТВ2 турецкого производства.
Как ранее сообщал еженедельник «Звезда», экспортная версия сухопутного «Панциря» имеет только оптическую систему управления и «потому мало приспособлена для борьбы с такими целями, как турецкий Bayraktar ТВ2».
Последние новости
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» Дания разрешила достраивать «Северный поток-2» Дания разрешила достраивать «Северный поток-2» Рассчитаны расходы на новую должность Медведева Рассчитаны расходы на новую должность Медведева
Войска , Армия , Оружие , Коронавирус , COVID-19 , Александр Жуков , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
Видео
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
00:26
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
00:18
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой Картрайта
01:15
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой Картрайта
Происшествия Криминал
Устроившая взрыв молния в Китае попала на видео
00:22
Устроившая взрыв молния в Китае попала на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение