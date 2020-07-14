Танкистов Кантемировской дивизии подняли по тревоге

Во вторник прикрывающую подступы к столице 4-ю гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию подняли по тревоге. Проверка ее боеготовности не ограничилась обычным для таких случаев выводом личного состава и штатной техники в районы сосредоточения.

По сообщению пресс-службы Западного военного округа, на специализированном полигоне в Московской области развернули полевые подвижные пункты управления и узлы связи. Они в режиме реального времени обеспечили устойчивый обмен информацией и координацию действий войск. "Главной целью проверки является всесторонняя оценка боевой выучки, слаженности и готовности воинских частей и подразделений дивизии в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи", — уточнили в штабе ЗВО.

Там добавили, что к проверке привлекли более 1,5 тысячи солдат и офицеров. Кроме того, было задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники. В частности, высокоскоростные танки Т-80, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки "Мста -С", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", инженерные машины разминирования ИМР-3 и другая техника.

Надо сказать, что подобные проверки в Кантемировской да и соседней Таманской мотострелковой дивизиях организуют постоянно. Иногда они сопровождаются переброской по железной дороге боевых и специальных машин, находящихся на так называемом временном хранении. Поясним, о чем идет речь. В угрожаемый период армейские части и соединения за счет призыва в строй резервистов доукомплектовывают по штатам военного времени. Тогда же с баз хранения доставляют технику, на которой им предстоит воевать. Чтобы этот процесс был отработан до автоматизма, войска пару раз в год поднимают по тревоге и перебрасывают на угрожаемые направления.

Вообще безопасность российской столицы обеспечивают не только расположенные в Подмосковье мотострелковые и танковые дивизии и бригады. От ударов с воздуха мегаполис надежно прикрывают части противоракетной и противовоздушной обороны. Время от времени их тоже поднимают по тревоге и приводят в полную боевую готовность. Как правило, все заканчивается электронными пусками ракет по условным воздушным целям.

Судя по опыту прошлых лет, к таким тренировкам командование привлекает более тысячи специалистов и несколько десятков комплексов ПВО и ПРО. По тревоге, в том числе, действуют расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300 и комплексов "Панцирь-С", а также дежурные смены радиолокационных станций различного радиуса действия. Чтобы создать для них максимально сложную обстановку, используют мобильные постановщики помех.

Напомним, что вокруг российской столицы военные создали глубоко эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны. Ее высокую надежность, в том числе, гарантируют несколько полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Они базируются вокруг мегаполиса и прикрывают его небо со всех сторон.

На сегодняшний день С-400 — самое эффективное из стоящих на вооружении средств поражения стратегической и тактической авиации, а также баллистических ракет. Сами "четырехсотки", в свою очередь, прикрывают от ударов зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь— С".