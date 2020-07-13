Россияне отреагировали на столкновение Армении и Азербайджана 

Аналитическая служба Рамблера узнала мнение россиян относительно произошедшего вооруженного столкновения Азербайджана и Армении.
Им был задан вопрос: «К чему приведет нанесенный удар Азербайджана по Армении?».
52% опрошенных считают, что ситуация в скором времени нормализуется.
22% респондентов уверены в том, что данные действия приведут к затяжному военному конфликту.
17% россиян и вовсе опасаются того, что данный конфликт затронет Россию, ведь она будет вынуждена реагировать на сложившуюся ситуацию. Это, по их мнению, может повлечь за собой ухудшение отношений с одной из сторон.
9% участников затруднились ответить на вопрос.
В опросе приняли участие 6115 человек.
Военнослужащие Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу Армении. Об этом в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана сообщили РИА Новости.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Министерства обороны Армении сообщили, что Азербайджан ведет артиллерийский обстрел армянской позиции из танка и 82-миллиметрового миномета, а Армения ведет ответный огонь по азербайджанским инженерным инфраструктурам и техническим средствам.
Тогда же в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана сообщили, что Армения обстреляла село Агдам Товузского района из 120-миллиметровых минометов, а азербайджанские военные отвечают на эту провокацию более жесткими мерами.