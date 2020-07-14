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Атака на российско-турецкий конвой в Сирии попала на видео 

Lenta.ru и ещё 3 18 минут назад
Атака на совместный российско-турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».
На кадрах видны военные автомобили на дороге, рядом с которой происходит взрыв. По данным канала, на пути следования колонны было приведено в действие самодельное взрывное устройство.
Нападение прокомментировали в Центре по примирению сторон: согласно его сообщению, фугас сработал несвоевременно, и благодаря этому патруль избежал серьезных потерь. Известно о трех раненых военных с российской стороны.
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Войска , Армия , Видео , Конфликты , Война в Сирии , Идлиб , Сирия
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