Атака на совместный российско-турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видны военные автомобили на дороге, рядом с которой происходит взрыв. По данным канала, на пути следования колонны было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

Нападение прокомментировали в Центре по примирению сторон: согласно его сообщению, фугас сработал несвоевременно, и благодаря этому патруль избежал серьезных потерь. Известно о трех раненых военных с российской стороны.