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The Independent: Япония взбешена вспышкой коронавируса среди расквартированных морских пехотинцев США 

BFM.RU и ещё 4 37 минут назад
Десятки морских пехотинцев США, дислоцированных на двух военных базах в Японии, были инфицированы коронавирусом, что вызвало ярость местных чиновников, сообщает The Independent.
Согласно сообщениям, более 7% состава специальных войск, расположенных на южном острове Окинава, заразились с 7 июля. Две базы — аэродром морской пехоты Футенма и лагерь Хансен — теперь заблокированы.
«У нас есть серьезные сомнения в том, что американские военные предприняли адекватные меры по профилактике заболеваний», — сказал местный губернатор после того, как более 60 военнослужащих на двух базах дали положительный результат на COVID-19.
Несмотря на пожилое население и густонаселенные города, Япония до сих пор сумела в значительной степени сдержать инфекцию.
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Войска , Азия , Армия , Видео , США , Ситуация в мире , Коронавирус , The Independent , Япония
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