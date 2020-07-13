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Десятки морских пехотинцев США , дислоцированных на двух военных базах в Японии , были инфицированы коронавирусом, что вызвало ярость местных чиновников, сообщает The Independent.

Согласно сообщениям, более 7% состава специальных войск, расположенных на южном острове Окинава, заразились с 7 июля. Две базы — аэродром морской пехоты Футенма и лагерь Хансен — теперь заблокированы.

«У нас есть серьезные сомнения в том, что американские военные предприняли адекватные меры по профилактике заболеваний», — сказал местный губернатор после того, как более 60 военнослужащих на двух базах дали положительный результат на COVID-19.

Несмотря на пожилое население и густонаселенные города, Япония до сих пор сумела в значительной степени сдержать инфекцию.