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Минобороны РФ сделает ставку на беспилотные автомобили в Арктике 

ТК «Звезда» и ещё 1 36 минут назад
РФ сделает ставку на беспилотные автомобили в Арктике
Фото: ПАО "Камаз"
В апреле в Арктической зоне были проведены успешные испытания беспилотных грузовиков, включая пункты управления ими.
Российское Министерство обороны отдает приоритет беспилотной автомобильной технике для Арктической зоны, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Об этом рассказал начальник Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева генерал-лейтенант Андрей Топоров.
Военный сообщил изданию «Красная Звезда», что в апреле текущего года в условиях Заполярья «КамАЗ» успешно испытал беспилотные грузовики и пункты управления большегрузными автомобилями.
Как отметил Топоров, по итогам испытаний генерал армии, заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков определил данное направление развития военной автомобильной техники как наиболее перспективное и приоритетное для Арктической зоны, а также для сложных по климатическим и дорожным условиям регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока.
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Войска , Армия , Оружие , Дмитрий Булгаков , Министерство обороны , Камаз
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