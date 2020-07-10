РФ сделает ставку на беспилотные автомобили в Арктике

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В апреле в Арктической зоне были проведены успешные испытания беспилотных грузовиков, включая пункты управления ими.

Российское Министерство обороны отдает приоритет беспилотной автомобильной технике для Арктической зоны, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Об этом рассказал начальник Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева генерал-лейтенант Андрей Топоров.

Военный сообщил изданию «Красная Звезда», что в апреле текущего года в условиях Заполярья «КамАЗ» успешно испытал беспилотные грузовики и пункты управления большегрузными автомобилями.