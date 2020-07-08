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В Санкт-Петербурге состязались военные радиотелеграфисты 

Российская Газета 2 часа назад
В Санкт-Петербурге состязались военные радиотелеграфисты
Фото: Российская Газета
В Санкт-Петербурге в Военной академии связи им. С. М. Буденного в среду соревновались радиотелеграфисты. Они состязались в рамках всеармейского конкурса связистов Вооруженных сил РФ «Уверенный прием-2020».
Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, на конкурс съехались военнослужащие со всей страны, из разных военных округов и родов войск. Радиотелеграфистам дали задание — вести прием буквенных и цифровых радиограмм, передавать их с использованием вертикального телеграфного ключа. Тексты отпечатали на кириллице и арабскими цифрами объемом 30 групп.
Качество и скорость передачи радиограмм оценивала судейская комиссия. Она их и принимала. Кроме этого, военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию техники и восстановлению поврежденного оборудования.
Победители «Уверенного приема-2020» в составе сборной команды России представят страну на международном этапе конкурса.
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Войска , Армия , Ближний Восток , Санкт-Петербург
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