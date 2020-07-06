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Адмирал Комоедов оценил способность ВМС Украины воевать с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 3 часа назад
«В случае атаки у Неижпапы с его ВМС пупок развяжется»
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
«Болтовня присуща всему руководству Украины. Пускай и дальше упражняются в украинском языке. А лучше — пусть вернутся к русскому», — сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов. Так он прокомментировал заявление украинского контр-адмирала Алексея Неижпапы о подготовке Военно-морских сил Украины (ВМС) к полномасштабным боевым действиям с Россией.
«В случае атаки у Неижпапы вместе с его ВМС пупок развяжется. Он лучше бы подумал, как наладить дружбу и взаимодействие с военно-морским флотом России», — сказал экс-командующий Черноморским флотом РФ в 1998-2002 годах, адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник также счел блефом заявление Неижпапы о способности украинской армии применить ракетный комплекс «Нептун» на подходах к Севастополю.
«Для того, чтобы организовать ракетный удар по каким-то целям, им нужна система. В нее входит разведка, целеуказание, поиск и слежение за этими объектами. Но угрозы Неижпапы — это болтовня, которая присуща всему руководству Украины. Пускай и дальше упражняются в украинском языке. А лучше — пусть вернутся к русскому», — отметил Комоедов.
При этом адмирал обратил внимание на другое высказывание Неижпапы, где тот объяснил отказ Киева от достройки крейсера «Украина» отсутствием авианосных соединений у России.
«Чтобы сделать такое заявление — нужно быть в розовых очках. Крейсер невозможно достроить без России. Все комплектующие, начиная от систем наблюдения и заканчивая ракетами, там российские», — напомнил эксперт.
«Ранее Киев хотел продать «Украину», но Россия отказалась от покупки, потому что крейсер устарел и металл устал стоять у стенки. В свое время вместе с президентом Кучмой я был на этом крейсере: с одной стороны — он был выкрашен, а с другой стороны — он был ржавым, грязным и замызганным», — заключил Комоедов.
Ранее командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот страны готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией.
«Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — заявил Неижпапа.
По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.
«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — заявил Неижпапа.
Неижпапа также заявил, что Киева от достройки крейсера «Украина» связан с отсутствием авианосных соединений у России. Он указал, что для выхода такого корабля в море необходимо соответствующее обеспечение. Кроме того, по словам контр-адмирала, крейсер был задуман как «убийца авианосцев», а его задачей ставилось уничтожение авианосных ударных групп Соединенных Штатов.
Напомним, строительство четвертого крейсера проекта 1164 «Атлант» под названием «Адмирал флота Советского Союза Лобов» началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название.
В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.
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Войска , Армия , Конфликты , Оружие , Статьи , Украина , Владимир Комоедов , Министерство обороны , Деловая газета "Взгляд" , Севастополь
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