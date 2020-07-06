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Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера «Украина» с Россией 

РИА Новости и ещё 1 23 минуты назад
Командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил в интервью газете "Думская", что отказ Киева от достройки крейсера "Украина" связан с отсутствием у России авианосных соединений по типу США.
"По крейсеру "Украина" принято решение, что он не будет входить в состав Военно-морских сил — это океанский корабль старого советского проекта. Все системы вооружения, которые на нем стояли, — они все российского производства. Сам крейсер — это большая мишень, и не более того", — рассказал Неижпапа.
Он указал, что для выхода такого корабля в море необходимо соответствующее обеспечение. Кроме того, по словам контр-адмирала, крейсер был задуман как "убийца авианосцев", а его задачей ставилось уничтожение авианосных ударных групп Соединенных Штатов.
"У нас таких задач нет, поэтому использовать его по назначению мы не сможем. Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока еще нет… Поэтому "убийцы авианосцев" Украине не нужны", — заявил главком.
Строительство четвертого крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название.
В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.
В России на вооружении имеется авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который в настоящее время проходит ремонт.
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Комментарии 5
Войска , Армия , Видео , Оружие , Украина , Министерство обороны , Киев , США
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