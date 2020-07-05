Дальность действия электромагнитных пушек РФ изменилась

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Дальность гарантированного поражения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек была увеличена до 10 км.

«В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7-8 километров, максимальная — примерно 10», — цитирует ТАСС свои источники в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что ранее дальность действия доходила только до 2 км.

Также сообщается, что уничтожение летательных аппаратов обеспечивается за счёт сжигания электронных компонентов их аппаратуры.

6 июня 2019 года ВМС США провели испытания электромагнитной пушки, во время которых скорость выпущенного снаряда превысила 2041 м/сек.