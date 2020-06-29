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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей 

Газета.Ru 27 минут назад
Россия испытала в реальном бою «стаю» истребителей
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Россия испытала в реальных боевых условиях «стаю» истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57, сообщают СМИ. В условиях «стаи» происходит информационный обмен между истребителями в режиме реального времени. По словам эксперта, аналогичную работу ведет Вашингтон.
Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе. По словам одного из них, испытание проводилось в реальных боевых условиях.
Второй собеседник агентства в оборонной сфере подтвердил характер прошедших испытаний. По его словам, в боевом порядке, который летчики называют стаей или роем, происходит информационный обмен между истребителями в режиме реального времени.
Это предполагает, что информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает сведения с собственных датчиков и с датчиков других бортов.
Применение «стаи», которая действует в едином информационном пространстве, по словам источников, существенно увеличивает эффективность выполнения боевых задач. При этом собеседники ТАСС не уточнили дату и место проведения эксперимента.
Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал такие испытания важными для построения единой информационной системы вооруженных сил.
«В перспективе информация от всех сенсоров самолета, а также от систем ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru»), от спутников, с наземной техники должна поступать в единую систему, которая создаст единое информационное поле для земли, воздуха и космоса», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что в этой системе при поддержке искусственного интеллекта будет распределяться боевая работа, в том числе для авиации.
Подобные работы ведут США, в частности для своих истребителей пятого поколения F-35, приводит агенство слова эксперта. Мураховский уточнил, что к данному моменту ни у России, ни у Соединенных Штатов не получилось построить подобную единую информационную систему управления всеми видами войск.
По словам специалиста, это связано с трудностями в создании единого формата данных для разных видов и родов вооруженных сил.
Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57 (заводское обозначение — Т-50, по кодификации НАТО — Felon — «Преступник») — это российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Су-57 служит для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника. Истребитель способен вести бой с любыми истребителями противника. Машина может осуществлять мониторинг воздушного пространства на большом расстоянии от места базирования, выводить из строя штабы, командные пункты и системы управления действиями противника.
При создании Су-57 применялись технологии малозаметности. Его разработали как замену тяжелого истребителя Су-27. Новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57 уже прошли испытания в реальных боевых условиях в Сирии.
Самолет был известен под заводским индексом Т-50 до августа 2017 года. Мелкосерийное производство истребителей началось в 2013 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ). 29 мая 2019 года стартовало серийное производство истребителя.
На сегодняшний день произведено 13 опытных экземпляров Су-57, десять из которых — образцы для летных испытаний, а три — для наземных статических. К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.
Этими самолетами планируется укомплектовать три истребительных авиационных полка двухэскадрильного состава. Полки с Су-57, согласно плану, будут прикрывать основные стратегические направления: на Дальнем Востоке, на юго-западном направлении в Черноморском регионе и на западных рубежах страны.
На Западе этот истребитель подвергают критике. В середине января издание The National Interest называло Су-57 не полностью боеспособным. Автор статьи выразил мнение, что самолет недостаточно профинансирован, к тому же его слишком долго разрабатывают.
В материале указали, что на сегодняшний день в парке тактической авиации России порядка 1 тыс. самолетов, и при этом — ни одного серийного истребителя пятого поколения. В то же время в парке Соединенных Штатов около 3 тыс. самолетов, среди которых — сотни истребителей пятого поколения, обратил внимание автор.
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Статьи , Виктор Мураховский , КнААЗ им. Ю.А. Гагарина , НАТО , Газета.Ru , Журнал "Арсенал отечества" , ИТАР-ТАСС
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