Укрiнформ (Украина): Россия использует четыре вертикали управления оккупированным Донбассом 

Несмотря на постоянные мирные переговоры, угроза возобновления Россией широкомасштабных боевых действий против Украины никуда не исчезла. И даже стала более актуальной, учитывая усиление воинственной риторики кремлевской пропаганды. Российская военная машина приступает к самому масштабному мероприятию боевого обучения года — стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020». На июль-август запланирован комплекс специальных учений с выходом в активную фазу в конце сентября. А, как показывает опыт, именно период учений противника является наиболее опасным, ведь войска могут легко перейти от выполнения учебных задач к боевому применению. Как это было с «Кавказ-2008», который перерос в российскую агрессию против Грузии и оккупацию части ее территории.

Укринформ решил поговорить с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадимом Скибицким о нынешнем уровне угрозы со стороны РФ, а также об ожиданиях от Программы расширенных возможностей НАТО и новом законе «О разведке Украины».

Начать решили с недавнего заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ , на котором Скибицкий докладывал об использовании частных военных компаниях (ЧВК) в зонах конфликтов, прежде всего со стороны РФ.

«Интегрированная группировка войск» как ширма для «настаментов»

— Вадим, какую роль частные военные компании играют в современной концепции ведения Россией «нетрадиционных военных действий»?

— Впервые российские частные военные компании были привлечены в 2014 году в Крыму , далее наблюдалось только наращивание их применения. Активнее всего ЧВК действовали на востоке Украины ориентировочно до середины 2015 года: «Вагнер» и другие ЧВК выполняли различные функции, начиная от боевых действий и заканчивая сопровождением VIP-персон, обеспечением безопасности в оккупационных администрациях. С развертыванием осенью 2015 года 1-го и 2-го армейских корпусов большинство этих частных компаний перебазировались в Сирию , где в октябре 2015 года началось активное применение вооруженных сил РФ в военном конфликте на территории этого государства.

На Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ мы проинформировали, в частности, о концепции «интегрированной группировки войск (сил)» — новом подходе РФ. Эта концепция предполагает сочетание ряда элементов. Первый — это отдельные подразделения вооруженных сил РФ, как, например, военно-транспортная авиация или большие десантные корабли. Второй — частные военные компании, которые выполняют специфические задачи, такие как разведка, наведение артиллерии и авиации, проведение разведывательно-подрывных действий. И третий элемент, который появился на территории Украины в оккупированных районах, — это местные наемники.

Эти три элемента Россия сейчас активно использует для того, чтобы вести гибридные войны и операции, при этом утверждая: «Нас там нет».

Мы прогнозируем, что Россия и впредь будет активно использовать подход «интегрированной группировки войск», управление которой происходит по единому замыслу и под единым командованием для проведения операций в разных частях мира. На данный момент россияне отработали это в Сирии и Ливии , так же могут использовать этот инструмент для проекции своего военного влияния в других регионах.

— Так называемая «ЧВК Вагнера», которая была привлечена на Донбассе, а затем в Сирии и сейчас в Ливии — это какое-то гибридное спецподразделение российской армии? Как правильно характеризовать это формирование?

— Да, это — гибридное подразделение. Его члены имеют значительный боевой опыт — начиная от армейских офицеров, которые уволились в запас, и заканчивая наемниками, которые выполняли задачи в «горячих точках» мира, особенно на просторах бывшего СССР. Если говорить об обеспечении, то оно тоже гибридное: как правило, все эти частные военные компании преимущественно используют вооружение, которое есть в вооруженных силах РФ. То же самое касается и финансирования, которое идет из закрытых бюджетных статей, порой со стороны неправительственных структур.

Если в цивилизованных странах военные компании оказывают услуги профессионального консультирования, обучения силовых структур, поддержки и охраны, то Россия стала применять ЧВК в качестве инструмента для осуществления военного влияния за рубежом, который не несет существенных политических рисков для российского режима. Ведь Москва может публично дистанцироваться от таких действий.

Приведение «войск в боевую готовность в „Л/ДНР“ — что это было?

— В мае главари так называемых „ДНР“ и „ЛНР“ заявляли о приведении „войск“ в боевую готовность, звучали угрозы о „передвижении“ линии соприкосновения. Что это было?

— Эти заявления следует рассматривать комплексно.

С одной стороны, это было своего рода политическое давление на Украину и наших партнеров, а с другой — попытка убедить местное население оккупированных территорий в своей „силе“. Отдельным элементом выступает демонстрация преданности России и готовности к более активным боевым действиям.

Российские оккупационные администрации проверили систему мобилизации и быстрой переброски подразделений на полигоны с проведением их боевого слаживания. Был отработан весь комплекс мероприятий, которые являются классическими при проверке боевой готовности и приведении подразделений в высшие степени готовности.

Военная разведка и другие разведывательные органы Украины очень внимательно отслеживают действия противника. Любые изменения в состоянии боевой готовности, особенно выход войск на полигоны, усиление позиции на линии соприкосновения — это вопрос приоритета в нашей деятельности. Ведется непрерывная работа по выявлению разведывательных признаков, которые свидетельствуют о создании противником группировок войск, которые могут быть особо опасными при наступательных действиях.

На Донбассе увеличилось количество российских снайперов

— Известно, что Россия использует войну на Донбассе также для испытания новых систем вооружения и техники. Военная разведка неоднократно информировала о выявлении современных российских образцов оружия на Донбассе. Что нового и особенного заметили в этом году?

— Мы осуществляем постоянный мониторинг поставок вооружения и военной техники из РФ на оккупированные территории через неконтролируемые участки границы, как и их боевое применение.

В этом году, в частности, удалось сбить российский беспилотный летательный аппарат „Застава“, который находится на вооружении только в российской армии.

Также мы отмечаем увеличение количества снайперского вооружения и снайперских групп. И здесь речь идет не только о снайперском подразделении ФСБ , информация о котором имеется в открытых источниках, но и других подразделениях спецназначения — они проходят обучение на нашей территории.

Продолжаем фиксировать применение российских систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, которые взяты на вооружение РФ с 2012 года.

Видим, как россияне заходят на нашу территорию, проводят испытания и использование в боевых условиях новых систем вооружения и техники. После этого возвращаются на территорию РФ для модернизации.

Четыре вертикали управления оккупированным Донбассом

— Как выглядит структура политического, военного и экономического руководства РФ на оккупированном Донбассе?

— Система управления временно оккупированными территориями востока Украины понятна, сам контроль проходит по нескольким направлениям, или вертикалями.

Экономическое управление временно оккупированными территориями Донбасса замыкается на вице-премьер-министре РФ и заместителях министров финансового и экономического блока российского правительства . Специально для этого было создано закрытое акционерное общество „Внешторгсервис“, которое практически и управляет всей экономической составляющей.

Третья вертикаль управления — специальные службы. Прежде всего — это Федеральная служба безопасности. Все меры контрразведывательного режима и обеспечения безопасности осуществляются под контролем подразделений ФСБ, которые развернуты на территории оккупированных районов и подчинены Москве.

Отдельная вертикаль — военная. Она нам четко понятна: Генеральный штаб Вооруженных сил РФ — Южный военный округ — 8-я общевойсковая армия и два так называемых „армейских корпуса“ — 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск), которые являются составляющими группировки российских войск на украинском направлении и включены в единую систему управления и контроля ВС РФ.

Так, учения в Южном военном округе ВС РФ проводятся с обязательным привлечением обоих этих армейских корпусов, развернутых на территориях так называемых „ДНР“ и „ЛНР“. Системы и средства управления связаны между собой. Существует единое воздушное пространство, в частности радиолокационные станции „Каста“, которые развернуты в Донецке и Луганске и включены в систему противовоздушной обороны и воздушного предупреждения РФ. Руководство 1-м и 2-м армейскими корпусами и все, что связано с комплектованием и ротацией личного состава, — четко спланировано и происходит под жестким контролем военного руководства РФ.

Июль-сентябрь: повышенная угроза

— Украина находится под постоянной угрозой продолжения военной экспансии со стороны РФ. При этом, по некоторым экспертным оценкам, наиболее опасным может быть период с конца июня по конец сентября, когда начнутся стратегические учения „Кавказ-2020“. Какие угрозы и вызовы связываете с этим периодом?

— Мы разработали несколько сценариев возможного применения сил обороны Украины. Один из сценариев — широкомасштабная агрессия РФ против нашего государства. Почему многие эксперты считают угрожающим именно этот период — с конца июня по конец сентября?

Во-первых (это подтверждается данными военной разведки Украины), сегодня в вооруженных силах РФ проводятся активные мероприятия оперативной и боевой подготовки. В наших руководящих документах — Военной доктрине Украины, Стратегии национальной безопасности — четко указано, что наращивание Российской Федерацией возле государственной границы Украины группировки войск с мощным ударно-наступательным потенциалом является актуальной военной угрозой для нашей страны.

Во-вторых, действительно, в этом году в РФ запланированы стратегические учения „Кавказ-2020“, активная фаза которых пройдет в конце сентября. Будут использоваться многие полигоны, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе, с сосредоточением большого количества вооружения и военной техники. При этом, начиная уже с июля-августа, будут проводиться отдельные специальные учения подразделений родов войск ВС РФ, на которых они будут отрабатывать различные тактические эпизоды: наступательные, преодоление водных преград, усиление, мобилизационные мероприятия, а также взаимодействие между военным руководством и местными властями.

Для нас угроза связана с тем, что российские войска выйдут на полигоны, будут проводить боевое слаживание. А как показывает опыт, именно в этот период создаваемые группировки войск наиболее опасны — они могут быстро перейти от обучения к непосредственному применению. Многие эксперты склоняются к тому, что это может произойти.

Военная разведка и в целом разведывательное сообщество Украины все эти вопросы отслеживают в режиме реального времени — чтобы своевременно обнаружить разведывательные признаки возможной подготовки к широкомасштабным военным действиям РФ против нашего государства.

План сухопутного коридора в Крым никуда не исчез

— Вопрос водоснабжения в Крым резко активизировался в информационном пространстве. На российском ТВ уже открыто обсуждают возможность применения российских войск для обеспечения доступа к дамбе на Северо-Крымском канале. Как вы оцениваете такую угрозу?

— Эта угроза остается.

Внимание Главного управления разведки Министерства обороны Украины приковано к группировке войск, которую Россия развернула в Крыму. Сейчас наблюдается наращивание воздушно-десантного и морского компонентов, расширяются возможности применения военно-транспортной авиации.

Генеральный штаб ВС Украины уделяет этому вопросу особое внимание. Важно спрогнозировать вероятный характер действий России и определить комплекс мероприятий, необходимых для защиты южных районов нашего государства.

— В случае вторжения из оккупированного Крыма, да и не только оттуда, какие угрозы видите с Приднестровского направления, где реализуется другой сепаратистский проект Кремля — так называемая ПМР — и где также находится российская группа войск?

— Нас интересует урегулирование территориальной проблемы в Молдове, связанной с так называемой „Приднестровской Молдавской республикой“. Там также присутствует РФ, а ее представитель Дмитрий Козак, который сейчас курирует в Кремле украинский вопрос, раньше уже выступал инициатором федерализации Молдовы.

Присутствие российских войск в Приднестровье — это однозначно угроза. Точь-в-точь такая, какую составляло пребывание Черноморского флота РФ в Крыму до начала российской агрессии против Украины. Любое военное присутствие может быть использовано для разведывательно-подрывной деятельности или более широкомасштабной агрессии.

Больше всего нас в этом плане беспокоит использование инфраструктуры Приднестровья, в том числе Тираспольского аэродрома, и возможность применения контингента ВС России и других парамилитарных формирований, например „казачих“, против Украины.

— Оставила ли Россия идею „пробить“ сухопутный коридор в Крым и, возможно, даже до Приднестровья?

— Это не идея, а план. Очевидно, что стратегический план применения ВС РФ для создания сухопутного коридора и лишение Украины выхода к Черному морю и мировому океану — остается в России актуальным.

Военная разведка имеет определенную информацию относительно учений, которые проводятся по такому сценарию, и других действий.

Кремль постоянно корректирует свои планы в отношении оккупированных территорий

— Россия не аннексировала так называемые „ЛНР“ и „ДНР“, как Крым, и не признала их „независимость“, как „Северной Осетии“ и „Абхазии“. Какова стратегия Кремля в отношении этих образований?

— Стратегия одна — не допустить евроинтеграции Украины и сделать все для того, чтобы Украина осталась в сфере влияния РФ.

Существуют ли планы присоединения оккупированных территорий к РФ — сейчас трудно сказать. Мы видим, что с началом агрессии России против нашего государства в 2014 году в кремлевские планы постоянно вносятся коррективы, в зависимости от того, как действует наше государство.

На сегодня острым вопросом является российская паспортизация. Если жители оккупированных территорий, которые получили российские паспорта, примут участие в голосовании относительно изменений к конституции РФ, это станет первым сигналом того, что Россия будет говорить о жителях Донбасса как о „российских гражданах“. И это опасно: она может манипулировать уже не просто наличием „русскоязычного населения“, а „российских граждан“ для вмешательства в наши внутренние дела.

Вместе с тем в рамках существующей экономической вертикали управления Россия требует от своих оккупационных администраций на Донбассе выхода на высший уровень самообеспечения: увеличить поступления в бюджет, осуществить реструктуризацию шахт и запустить предприятия, которые могут давать хоть какой-то доход, и тому подобное. А это может свидетельствовать о политике РФ, направленной на поддержку квазигосударственного образования, которое будет влиять на ситуацию в Украине.

— На фоне пандемии сovid-19 и падения цен на энергоносители наблюдается значительное ухудшение экономической ситуации в России. На этом фоне для России актуальнее становится вопрос снятия или ослабления санкций Запада. Может ли „дыра“ в бюджете подтолкнуть Кремль к отказу от своих дорогостоящих авантюр за рубежом, в частности от поддержки проекта „ДНР/ЛНР“?

— Конечно, из-за этих проблем в планы РФ будут вноситься определенные коррективы. В определенной степени это коснется и программ вооружения и перевооружения ВС РФ. В то же время все, что касается стратегически важных вопросов, развивается и финансируется по плану.

Стандарты НАТО в военной разведке

— Украина на днях присоединилась к Программе расширенных возможностей НАТО, что, в частности, предусматривает и углубленный обмен разведданными. Какие надежды ГУР МО возлагает на этот обмен, и как наша разведка сотрудничает с партнерскими спецслужбами на данный момент?

— Это не просто надежды, а реальный шаг вперед к более тесному сотрудничеству с нашими партнерами и союзниками, особенно что касается разведывательного общества.

Развитие отношений с военными разведками других государств было заложено еще в Национальной разведывательной программе на 2015-2020 годы, которая предусматривает подготовку совместных разведывательных оценок по наиболее актуальным вопросам.

Конечно, программа содержит не только военную составляющую, но и нацелена на усиление сотрудничества Украины со структурами НАТО и партнерами в различных сферах. Что касается военной разведки, то в рамках ее выполнения будет происходить ускоренный переход на стандарты НАТО, ведь без этого мы просто не сможем полноценно взаимодействовать. Конечно, возрастет и уровень ответственности перед партнерами, в частности за информацию, которую они будут предоставлять нам. Это углубленное сотрудничество предполагает постоянный мониторинг, обмен информацией относительно воздушного и морского пространств, различного рода данными об актуальных угрозах как для нас, так и для международного сообщества.

— В прошлом году в интервью Укринформу вы говорили о проблемах с финансированием ГУР — в 2019 году разведка была профинансирована только на 47%. Изменилась ли ситуация в этом году?

— Речь шла о недофинансировании. Все выделенные нам государственные средства направлялись на повышение наших, прежде всего, разведывательных возможностей. Понятно, что закупка современного оборудования, средств радиоэлектронной разведки, других современных средств разведки требует значительных средств.

Каким будет финансирование в этом году? Имеем надежду, что оно будет на достаточном уровне, чтобы обеспечить повышение уровня разведывательного обеспечения руководства нашего государства.

Контроль должен предусматривать помощь

— В январе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект „О разведке Украины“. Как в разведывательном органе Минобороны оценивают положения этого документа и какие надежды возлагают на него?

— Мы принимали активное участие в подготовке предложений к этому законопроекту. Он призван нормировать деятельность разведывательного сообщества Украины и сделать ее еще эффективнее.

В нем четко определены направления разведдеятельности каждого органа, сферы ответственности и способы сотрудничества, обмена информацией в рамках разведывательного сообщества, социальная защита сотрудников.

Также весомым аспектом является установление гражданского демократического контроля за разными направлениями, как это происходит в других странах цивилизованного мира. При этом важно, чтобы это был не просто контроль ради контроля, как это часто происходит — вызвать и заслушать, — а контроль, который предусматривает предоставление помощи. Очень много вопросов связаны с необходимостью принятия правовых актов, которые будут способствовать повышению эффективности деятельности разведывательных органов.

— Еще один законопроект, который рассматривается в Верховной Раде, — о парламентском контроле в деятельности спецслужб и правоохранительных органов . Как можно гарантировать, чтобы, с одной стороны, и контроль над разведкой был действенным, а с другой — не было утечек информации, ведь депутаты бывают разные…

— Есть международный опыт, который предусматривает обязанности парламентариев в такой деятельности, возможность их привлечения к проверке, допуск к документам и материалам разведывательных органов. В странах НАТО парламентский контроль четко регламентирован, в том числе — чтобы не было утечки информации и не был нанесен ущерб деятельности разведывательных органов.

Надеюсь, что все это будет учтено и при принятии украинского закона.