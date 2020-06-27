NRK (Норвегия): Россия наращивает оборону в северных регионах, обстановка все напряженнее 

С 2021 года Северный флот, чьи базы расположены вблизи Норвегии , станет независимым военным округом в составе российских вооруженных сил. Это чревато крупными учениями в Арктике, считает эксперт.

«В целом это означает, что Северный флот получил более высокий статус и станет более независимым в рамках российской военной организации», — считает Катажина Зыск (Katarzyna Zysk), профессор международных отношений и современной истории Института оборонных исследований и специалист по Арктике.

«Это продолжение тенденции, которую мы наблюдаем все последнее десятилетие, когда северные районы и Арктика становятся все привлекательнее для российских властей и играют все бóльшую роль для российских военных», — говорит Зыск.

Великая военная реформа

Российская военная реформа началась в 2008 году и должна продлиться до 2020 года. Ее цель — модернизировать и оптимизировать военную организацию.

Шесть лет назад, в 2014 году, Северный флот стал более независим от Западного военного округа, потому что северные районы начали играть для страны особую роль.

С 1 января 2021 года флот станет самостоятельным округом в составе российских вооруженных сил.

«Ситуация вокруг так называемой битвы за Арктику становится все более напряженной. Важна и защита и Северного морского пути. Вы же видите, к сожалению, как другие страны, особенно Соединенные Штаты , говорят, что это не российская стратегическая магистраль, а общедоступная. Это опасные заявления. Мы должны защищать то, что нам принадлежит», — говорит Коновалов.

Ранее в июне заместитель министра иностранных дел России заявил «Интерфаксу», что планы норвежских властей по развитию национальных вооруженных сил носят антироссийский характер.

Усиленная военная активность в Арктике

Катажина Зыск не исключает, что, став отдельным округом, Северный флот будет проводить собственные стратегические учения, как делают другие округа.

«Это может означать учения большего масштаба и охвата, которые будут иметь как военно-стратегические, так и политические последствия в будущем», — говорит профессор Института оборонных исследований.

По словам Зыск, военные учения имеют несколько функций. Помимо подготовки к различным кризисам и конфликтам, Россия с их помощью посылает политические сигналы, демонстрирует свои амбиции и возможности сдерживания.

«Таким образом страна пытается влиять на потенциальных противников. Северных районов эта динамика коснется особо», — говорит Зыск.

Возвращение военного присутствия

Военный эксперт Иван Коновалов утверждает, что Арктика всегда была военизированной территорией. То, что сегодня делает Россия, — это попытка восстановить военное присутствие на Севере.

«Происходит постепенное военное возвращение России в Арктику, в советское время присутствие было довольно масштабным и мощным», — говорит Коновалов.

На отношениях с соседями это не скажется, полагает он.

Единственное, что изменится, по мнению Коновалова, — риторика Запада по арктическому вопросу, которая станет агрессивнее.

«Между аналитиками и экспертами разыграется битва, потому что здесь есть о чем поломать копья и где поискать теории заговора. Многое произойдет. Но в военном отношении это мало что изменит», — полагает Коновалов.

Российский военный эксперт предвкушает положительные последствия усиленного внимания России к северным районам.

«Развитие региона пойдет активнее, так как прибавится инвестиций. Я думаю, что это положительно скажется на соседях, которые сотрудничают с Мурманской областью — а именно на Финляндии и Норвегии», — говорит Коновалов.

Новый военный округ Северного флота охватывает четыре российских региона и простирается на несколько тысяч километров прямо у норвежско-российской границы.

Но профессор Катажина Зыск считает, что, хотя Россия намерена поддерживать с соседями хорошие отношения, интересы безопасности могут быть превыше всего — не в последнюю очередь в политике сверхдержав.

«Арктика и Север занимают важное место в российском военно-стратегическом мышлении, и я полагаю, что интересы политики безопасности — увы — будут и дальше занимать особое место в списке приоритетов. Возможно, даже выше, чем, например, добрососедские отношения, особенно со стороны Москвы», — считает профессор.

Сказывается мировая ситуация

Ни Норвегия, ни Россия не хотят роста уровня напряженности в регионе. Несмотря на это, на него влияет и мировая ситуация, и напряженность в других частях мира, говорит Катажина Зыск. «Хотя Россия и Норвегия хорошо сотрудничают на Севере по целому ряду направлений, если возникнут проблемы в других местах и на других уровнях, на них это обязательно скажется. Особенно между США и НАТО и Россией».

В то же время норвежская политика в отношении России основана на равновесии между сдерживанием и умиротворением.

Катажина Зыск считает, что балансировать становится все труднее, поскольку Россия уделяет все больше внимания усилению как оборонительных, так и наступательных возможностей со своей стороны границы.

«Эти события должны учитываться при оборонном планировании, чтобы обеспечить надежное сдерживание и защиту. Но в итоге все нередко заканчивается компромиссом различных соображений и интересов внешней и внутренней политики. Так что мы еще посмотрим, как Норвегия и другие игроки региона отреагируют на развитие ситуации», — говорит Зыск.

В норвежском министерстве обороны нам ответили, что знакомы с вопросом и видят в этом естественное продолжение модернизации российских вооруженных сил и пристального внимания Москвы к Арктике.

Министерство добавляет, что Норвегии необходимо военное присутствие на севере для обеспечения безопасности и стабильности.