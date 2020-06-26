У российских границ насчитали 35 самолетов-разведчиков 

Воздушно-космические силы России за неделю зафиксировали у границ 35 иностранных самолетов-разведчиков. Об этом пишет газета «Красная звезда».

Официальный орган Минобороны отмечает, что для перехвата возможных нарушений границы 19 раз были подняты по тревоге дежурные истребители из состава сил ПВО. «Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — говорится в отчете военного ведомства.

В январе самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области. Самолет с бортовым номером 93-0701 около 11:05 вылетел с авиабазы Шяуляй в Литве и направился к границам российского региона. Полет проходил на высоте более восьми тысяч метров со средней скоростью около 450 километров в час.