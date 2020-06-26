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Разведку у границ России в течение недели вели 35 иностранных самолетов-разведчиков. Такие данные привела газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Согласно инфографике издания, также у российских границ были замечены шесть беспилотных летательных аппаратов.

Российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух для перехвата 19 раз. При этом нарушений воздушного пространства России не было допущено.