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35 иностранных самолетов провели разведку у границ РФ 

Алиса Селезнёва и ещё 1 10 минут назад
Разведку у границ России в течение недели вели 35 иностранных самолетов-разведчиков. Такие данные привела газета Вооруженных сил России «Красная звезда».
Согласно инфографике издания, также у российских границ были замечены шесть беспилотных летательных аппаратов.
Российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух для перехвата 19 раз. При этом нарушений воздушного пространства России не было допущено.
«Рамблер» писал, что ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России, стремясь блокировать участие страны в решении глобальных и региональных проблем.
Войска , Армия , Видео , Оружие , Сергей Шойгу , НАТО
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