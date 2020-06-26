Разведку у границ России в течение недели вели 35 иностранных самолетов-разведчиков. Такие данные привела газета Вооруженных сил России «Красная звезда».
Согласно инфографике издания, также у российских границ были замечены шесть беспилотных летательных аппаратов.
Российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух для перехвата 19 раз. При этом нарушений воздушного пространства России не было допущено.
«Рамблер» писал, что ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России, стремясь блокировать участие страны в решении глобальных и региональных проблем.