Запад усомнился, что у русских есть «Сарматы» и «Авангарды». А зря 

Путин как профессиональный контрразведчик, не выдает секреты, а дозировано «сливает» выгодную ему информацию, в том числе и по наличию у России новых вооружений. И когда президент России «откровенничает» и демонстрирует свои военные «штучки», Запад трясёт от страха. Два года назад Путин в видео и анимационном формате во время своего традиционного обращения к Совету Федерации продемонстрировал новое супероружие, которое привлекло всеобщее внимание, в том числе и за рубежом — это был настоящий прорыв в создании новейших систем связанных с гиперзвуком. Таких ранее в мире не существовало, да и сейчас нет аналогов. А есть ли они на самом деле в самой России?

Сомнения зародились в Финляндии , где общественная телерадиокомпания Yle (Yleisradio Oy), которая вещает и дает текстовое сопровождение на сайте, в том числе и на русском языке, высказала предположение, мол, не блефует ли Путин со своим оружием. В качестве аргументации в этом военном обозрении был приведен факт того, что на нынешнем параде Победы, который состоится на Красной площади в Москве 24 июня, будет продемонстрирована лишь одна из военных «игрушек» Путина. Речь об авиационной гиперзвуковой ракете «Кинжал», которую уже все видели в небе над Кремлём во время парада в 2018 году под брюхом высотного истребителя-перехватчика МиГ-31. Финские авторы заподозрили, что остальные виды новейших вооружений «пока не сошли с чертежной доски» и «остального супероружия придется подождать».

Действительно, в своём послании к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент Владимир Путин представил ряд новейших видов российского вооружения, среди которых ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», лазерное и гиперзвуковое оружие. Упоминалась и система «Авангард», подобная молнии по своим скоростным и поражающим качествам. Ее появление привело американцев в шоковое состояние — противостоять этой ракете они просто не в силах и вся система ПРО США становится просто бесполезной. Неслучайно Вашингтон стал спешно выделять миллиарды долларов, чтобы попытаться создать у себя что-то подобное, но поезд, как говорится, уже ушел — Россия движется в области вооружений как минимум на шаг впереди и уже разрабатывает новые образцы оружия.

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — заявил Путин, когда уже держал в кармане припасенный «ножик» в виде новейших вооружений.

Выставлять на показ все эти новейшие виды вооружений Россия не спешит, да и «выкатить» на Красную площадь тот же подводный беспилотник «Посейдон» с ядерной установкой достаточно проблематично. Однако они существуют не только на «чертежной доске», как полагают финские эксперты. «Сарматы» равно как и боевые ядерные блоки «Авангарды» уже стоят на боевом дежурстве в составе дивизий РВСН , «Кинжалы» были испытаны не только с применением на истребителях МиГ-31, но и на стратегических бомбардировщиках Ту-22, и этот авиационный комплекс, пусть и в тестовом пока режиме, также уже стоит на боевом дежурстве и может применяться в реальных боевых действиях. Ракеты «Циркон» тоже входят в арсенал Вооруженных сил России и дело лишь в наращивании производственных мощностей по увеличению количества их выпуска.

Опять же таки, плохая примета показывать оружие, которое находится в тестовом режиме. Вот, например, на параде 1965 года «засветились» на Красной площади советские межконтинентальные ракеты 8К713, 8К96 и 8К99, которые в серийное производство так и не были запущены. Поэтому иностранным наблюдателям придется лицезреть в этом году лишь «Кинжалы», а вот в существование остальных можно просто верить — они существуют, хотя и не демонстрируются на парадах.

Здесь можно вспомнить тот исторический факт, что перед началом вторжения на территорию Советского Союза 22 июня 1941 года, Гитлер был не полностью осведомлен о наличии вооружений Красной армии. Танки Т-34 и КВ, реактивные установки «Катюша», штурмовики Ил-2, автоматы ППШ и многое другое, что потом назовут «оружием Победы» не фигурировали в отчетах немецкой разведки. Может, подумал бы против кого собрался идти в поход. Вероятно, что Путин сейчас так настойчиво сигнализирует «оппонентам» о готовности дать сдачи именно по причине, что не хочет (или пока не готов) ввязывать в драку, но готов дать сдачи. Хоть «Ярсами», хоть «Цирконами».

В чём относительно правы зарубежные эксперты, так это в том, что поступление новых вооружений в армию РФ ещё находится в ранней стадии процесса замещений. И та же ракета «Сармат» постепенно заменяет хорошо известную на Западе ракету «Сатана». Здесь можно упомянуть оценку этой ракеты китайским изданием Sohu, которое, сравнивая баллистические ракеты во всём мире, назвало «Сармат» «королевой среди межконтинентальных ракет». Авторы издания обратили внимание на тот факт, что максимальная дальность полёта «Сармата» составляет 18 тысяч километров, при этом на нём могут быть установлены от 10 до 15 гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», способные преодолевать системы ПРО со скоростью 20 Махов.

Необходимо и понимание того, что сложное оружие, боевой комплекс живет не один год, по меньшей мере 5-10 лет уходит только на разработку, от замысла до серии. Какое-то время требуется для развертывания производства, на обучение войск. Словом, с самого начала ракетные системы задумываются так, чтобы и через 10-15 лет они не устарели, а через 20-25 были пригодны к модернизации. Для этого в новое оружие, в новый образец любой техники нужно закладывать самые передовые научные достижения. Так что у российских новых вооружений всё ещё впереди.

В том списке супероружия, который озвучил Путин, ничего не было сказано, например, об оружейных комплексах, основанных на новых физических принципах — это боевые лазеры и генераторы так называемого «пучкового оружия». Их образцы засекречены и характеристики доподлинно неизвестны, но реализация этих проектов может вывести Россию на десятилетия вперед в безусловные военные лидеры. Из известного — «пучковое оружие» является разновидностью оружия, основанного на формировании пучка частиц (электронов, протонов, ионов или нейтральных атомов), ускоренных до околосветовых скоростей и на использовании кинетической энергии этих частиц для поражения объектов противника.

Можно предположить, что это именно то оружие, о котором Путин говорил как о разработках по противодействию гиперзвуковым ракетам, о появлении которых заявили США. На военном параде его тоже не покажут, уж извините, финские эксперты.