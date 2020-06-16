Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КНДР пригрозила вернуть войска в демилитаризованные зоны 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 26 минут назад
КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованные зоны
Фото: Reuters
Северная Корея может вернуть войска в районы, из которых вывела их по соглашениям с Южной Кореей, заявил генштаб Корейской народной армии.
КНА рассматривает «план действий» по возвращению войск в демилитаризованные зоны. КНДР собирается «превратить линию фронта в крепость», чтобы «усиливать бдительность против Юга», передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.
Северная Корея заявила, что отношения с Южной «становятся все хуже и хуже», поэтому КНА «внимательно следит за ситуацией». КНДР готова «обеспечить военными средствами любые внешнеполитические решения».
Генштаб намерен составить «планы действий» и получить «одобрение от Центрального военного комитета партии».
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Столтенберг заявил об угрозе «китайско-российской оси» Столтенберг заявил об угрозе «китайско-российской оси» Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал флота Касатонов» Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал флота Касатонов» Пожар вспыхнул на атомной подводной лодке во Франции Пожар вспыхнул на атомной подводной лодке во Франции
Войска , Азия , Армия , В мире , Генштаб , ИТАР-ТАСС , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Трамп больше не президент США»
«Трамп больше не президент США»
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
Видео
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
01:36
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
Происшествия Криминал
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
00:57
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
Общество
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
01:59
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение