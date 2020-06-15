Как «Искандеры» НАТО «обстреляли»

Ракетные комплексы «Искандер» Балтфлота провели тренировку, выдвинувшись на позиции и «электронно» обстреляв мишени. Командование БФ сообщает, что были поражены цели, имитирующие пусковые установки, аэродромы и штабы условного противника. В этот момент на Балтике проходили НАТОвские учения.

Расчеты «Искандеров» Балтийского флота России провели плановую тренировку, обстреляв мишени. Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.

«Искандеры» скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район.

«Оборудовав стартовые позиции, [расчеты] выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника», — сообщается в заявлении Балтфлота.

Кроме того, после электронных пусков ракетные комплексы «осуществили маневр по смене позиционного района». Боевые расчеты БФ РФ также тренировались отражать нападения диверсионных групп условного врага и действовать в условиях радиационного и химического заражения местности.

В учении задействовали более 200 солдат и офицеров Вооруженных сил РФ и около 20 единиц военной и спецтехники. При этом, отметили в пресс-службе Балтфлота, учения стран НАТО проходят неподалеку — в Балтийском море, в них участвуют около 3 тыс. военнослужащих.

«В них принимают участие 17 стран — членов и две страны — партнера альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолетов и вертолетов», — говорится в сообщении.

8 июня Минобороны РФ заявило, что наблюдает за ходом учений стран-участниц альянса НАТО в Балтийском море Baltops-2020. Учения НАТО начались накануне, 7 июня, в акватории южной и центральной части Балтийского моря. Они должны закончиться 19 июня.

«Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и европейских стран», — говорится в сообщении.

Военно-морские учения НАТО BALTOPS проходят ежегодно с 1972 года. Руководство блока отказалось их отменять в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса. В Baltops-2020 участвуют войска Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и США.

11 июня Балтфлот поднял в небо бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30СМ на учениях по уничтожению кораблей в ответ на масштабные маневры НАТО. «Под прикрытием звена истребителей Су-27 экипажи выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей противника», — сообщает военное ведомство РФ.

Несмотря на масштабные военные учения, проходящие у российских границ ежегодно, НАТО регулярно заявляет о «ноже у горла Европы» — Калининградской области. В конце мая советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Москва «забила под завязку» Калининградскую область ракетами и другими вооружениями, превратив регион в «закрытую военную базу».

В октябре 2010 года австралийский журналист Джейми Сейдел назвал бывший Кенигсберг «ножом у горла НАТО». Он отметил, что Россия строит новые бункеры и авиабазы, а также развертывает ракеты и пополняет арсеналы «в милитаризованном аванпосте, нацеленном в сердце Европы». Особенное внимание привлекли обновленные склады для ядерного оружия.

Член Атлантического Совета НАТО Магнус Норденман называл регион «ключевой зоной трений» между Россией и Альянсом и заявил, что в будущем стоит рассмотреть создание полноценного Балтийского командования.

В Калининградской области дислоцирована мощная и самодостаточная группировка российского Военно-морского флота, в числе которого в том числе и малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК, способном разместить восемь крылатых ракет «Калибр».

Морская, противолодочная и противовоздушная оборона также может использовать и целую плеяду других боевых кораблей, сообщается в статье. В их числе эскадренные миноносцы, сторожевые корабли, корветы и ракетные крейсеры.

Наибольшая опасность для потенциального противника исходит от ракетных комплексов «Искандер-М» наряду с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101, находящимися в распоряжении ВКС России.

Москва неоднократно подчеркивала, что у России нет агрессивных намерений. При этом как суверенное государство РФ имеет право обеспечивать свою безопасность, проводя на своей территории — в Калининградской области — учения и укрепляя оборону, добавляли в Кремле.