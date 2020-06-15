Найдена уязвимость гиперзвукового «Циркона» 

«Известия» сообщили, что многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» будет передана Северному флоту позже запланированного срока. Ее испытания намечены на осень этого года. И, следовательно, лодка будет полностью готова в лучшем случае в 2021 году. Если, конечно, испытания подтвердят работоспособность всех систем «Ясеня-М».

Это новость одновременно и плохая, и хорошая.

Плохая по вполне понятной причине. Головная лодка К-560 « Северодвинск » семейства «Ясеней», относящегося к четвертому поколению, была заложена в 1993 году, спущена на воду в 2010 году, передана в ВМФ РФ в 2014 году. Для того периода разброда и шатаний в «оборонке» это было, можно сказать, почти нормально.

В 2009 году был заложен второй «Ясень», которому присвоили имя «Казань». Однако это была уже модернизированная лодка с улучшенными характеристиками в части скрытности, вооружения и чувствительности гидроакустической системы (ГАС). Именно поэтому к названию проекта добавлена литера «М». Все это прекрасно. Однако слишком долго приходится дожидаться появления в составе ВМФ второй многоцелевой подводной лодки, которая удовлетворяет современным требованиям ведения подводной войны.

«Казань» спустили на воду в 2017 году. По плану, естественно, уже неоднократно скорректированному, она должна быть готовой в этом году. Пять лет назад предполагалось, что до 2023 года ВМФ будет эксплуатировать один «Ясень» и шесть «Ясеней-М». И вот еще одна задержка.

Хорошая новость состоит в том, что в результате задержки, можно ожидать, что эта подводная лодка придет на флот с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон». Что существенно повысит ее боевые качества. Не случайно два года назад британский адмирал заявил, что для спасения флота необходимо держать корабли от носителей «Циркона» на расстоянии, превышающем дальность полета этой ракеты.

Изменения, внесенные в конструкцию «Ясеня-М», по сравнению с «Ясенем» таковы. За счет использования электронных систем на новых элементах, а также повышения автоматизации всех процессов удалось снизить габариты. Длина сократилась на 10 метров — стало 129 м вместо 139 м. Улучшена геометрия за счет более острого носа. И это тоже свидетельствует об использовании более компактного оборудования — в носу распложена ГАС, что является оптимально для работы антенны.

Торпедные аппараты изначально располагались не в носовой части, а в районе центрального поста. Но на модифицированной субмарине их количество сократили с 10 до 8. Но зато с 8 до 10 увеличили число вертикальных шахт для крылатых ракет «Оникс», «Циркон», «Калибр».

Есть и еще одно изменение, существенное. Если в «Ясене» частично использовались комплектующие иностранного производства (из бывших республик Советского Союза), то теперь все до последнего винтика и заклёпок российское.

Госиспытания новой подводной лодки, когда проходит проверка всех механизмов, — сложнейшее мероприятие. И предсказать сроки ее сдачи крайне сложно, отмечает контр-адмирал, экс-командир АПЛ, Герой России Всеволод Хмыров

Председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин дополняет: «Один из важных этапов — практические стрельбы ракетами и торпедами, которые будут стоять на вооружении корабля. Также проводится погружение подлодки на максимальную глубину. Причем оно проходит долго и постепенно — субмарина в определенных точках задерживается, чтобы провести проверку работы оборудования на конкретной глубине. В обязательном порядке осуществляется аварийное всплытие, во время которого продуваются все цистерны главного балласта».

Важнейшей частью программы госиспытаний «Казани» должны стать пуски ПКР «Циркон». Впрочем, этой ракетой можно наносить удары и по береговым целям. В январе фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря поразил «Цирконами» наземные цели на одном из полигонов в северной части Урала.

Ну, а различные испытания этой ракеты проводятся уже более четырех лет. Если на первом этапе пуски осуществлялись с морской платформы, то теперь дело дошло до реальных носителей данного вооружения. «Цирконами» будут вооружен тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». До перевооружения «Петра Великого», собрата «Нахимова» по проекту «Орлан», видимо дело не дойдет в связи с финансовыми проблемами. А также фрегаты проекта 22350. И многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень» и «Ясень-М». По мере расширения производства «Цирконов» гиперзвуковыми ракетами будут вооружать и другие надводные корабли меньшего ранга, а также подводные лодки других проектов.

Перенос сроков испытания «Казани» следует понимать как практическую готовность «Циркона». И, следовательно, это будут совместные госиспытания подводной лодки и ракеты.

А между тем все характеристики «Циркона» пока не раскрыты. Известно лишь, что ракету удалось разогнать до 8 М. Дальность полета предположительно 500-600 километров. Масса боевой части — 300-400 кг. Некоторые источники из оборонного ведомства сообщают, что наведение на цель осуществляется при помощи инерциальной системы управления и активной радиолокационной головки самонаведения.

Ракета, созданная в НПО Машиностроения, уверенно преодолевает как современные («Иджис» и THAAD), так и перспективные системы противоракетной обороны. И ее вполне можно называть «убийцей авианосцев». То есть объектами для атак «Циркона» должны стать крупные корабли противника — от фрегатов до авианосцев. А также наземные командные пункты ВМС стран НАТО

Гарантированное преодоление систем ПРО предопределено не только громадной скоростью ракеты, которую не успевает отслеживать аппаратура зенитно-ракетных комплексов, но и способность «Циркона» маневрировать, меняя траекторию полета. И если авиационная ракета Х-32, развивающая на финальном участке маршрута скорость 4,6 М, является настолько серьезной проблемой, что система ПРО «Иджис» способна перехватить лишь одну из 4-5 ракет, то у «Циркона» будет 100-процентный прорыв обороны АУГ (авианесущая ударная группа).

Однако есть у «Циркона» и недостаток, который может быть критичным при атаке на АУГ. Дело в том, что для запуска ракеты ее носитель должен приблизиться к цели на 500-600 км — такова ориентировочная дальность полета этой ракеты. Однако на таком расстоянии корабль с «Цирконами» будет встречен силами противокорабельной обороны АУГ, то есть палубными ударными самолетами, боевой радиус которых порядка 700-800 км. То есть корабль должен приводить в действие свою систему ПВО. Так что существует определенный риск того, что корабль просто не сможет произвести ракетную атаку на АУГ.

И в такой ситуации гораздо более выгодная позиция у подводной лодки, которая действует скрытно. Поэтому представляется, что в первую очередь «Цирконы» должны получить многоцелевые подводные лодки «Северодвинск» и «Казань». И по мере строительства — остальные субмарины этого проекта: «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск». И еще две, пока еще не получившие имен.