Призывники смогут отслужить при храме Минобороны

Призывники смогут пройти альтернативную гражданскую службу при главном храме Вооруженных сил России . На базе Военного духовно-просветительского центра при храме начнут подготовку санитаров, сообщает газета «Известия» со ссылкой источники в Минобороны

После окончания курсов молодые люди смогут служить в медицинских учреждениях. Уточняется, что курсы начнут свою работу до конца 2020 года. Для таких призывников срок альтернативной службы сократят с 21 месяца до 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что настоятелем храма Минобороны станет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом роль ключаря, который отвечает за хозяйственную деятельность, богослужебную, приходскую жизнь, будет выполнять епископ Клинский Стефан.

Храм Воскресения Христова построен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на добровольные пожертвования граждан и организаций. Всего было собрано более трех миллиардов рублей.