Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Призывники смогут пройти альтернативную службу при храме Минобороны 

Lenta.ru 18 минут назад
Призывники смогут отслужить при храме Минобороны
Фото: Lenta.ru
Призывники смогут пройти альтернативную гражданскую службу при главном храме Вооруженных сил России. На базе Военного духовно-просветительского центра при храме начнут подготовку санитаров, сообщает газета «Известия» со ссылкой источники в Минобороны.
После окончания курсов молодые люди смогут служить в медицинских учреждениях. Уточняется, что курсы начнут свою работу до конца 2020 года. Для таких призывников срок альтернативной службы сократят с 21 месяца до 18 месяцев.
Ранее сообщалось, что настоятелем храма Минобороны станет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом роль ключаря, который отвечает за хозяйственную деятельность, богослужебную, приходскую жизнь, будет выполнять епископ Клинский Стефан.
Храм Воскресения Христова построен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на добровольные пожертвования граждан и организаций. Всего было собрано более трех миллиардов рублей.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Последние новости
Спрогнозировано изменение отношения россиян к жилью после пандемии Спрогнозировано изменение отношения россиян к жилью после пандемии Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса Названы преимущества пожилых россиян перед молодежью после пандемии Названы преимущества пожилых россиян перед молодежью после пандемии
Комментарии 4
Войска , Армия , Общество , Министерство обороны , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова
«Ефремов потерял сознание за рулем»
«Ефремов потерял сознание за рулем»
«Тут не просто зависимость»: Психиатр-нарколог о Ефремове
«Тут не просто зависимость»: Психиатр-нарколог о Ефремове
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение