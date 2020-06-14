Сегодня Севастополю исполняется 237 лет 

Сегодня 237-ая годовщина со дня основания славного города на побережье Черного моря, главной военно-морской базы ЧФ.
Празднование дня города началось с возложения цветов к памятному знаку в честь основания Севастополя. В торжественной церемонии приняли участие Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев, врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.
Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания города.