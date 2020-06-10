Рост могущества Пекина и его сотрудничество с Московй превращаются во всю большую «угрозу» для Европы и Североатлантического альянса , пишет EUobserver со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга

«Восход Китая в корне меняет глобальный баланс сил, что приводит к многократному росту степени угрозы открытому обществу и личным свободам, усиливая давление на наши ценности и наш образ жизни», — заявил генсек НАТО, передает RT.

При этом он оговорился, что Североатлантический альянс «не видит в Китае нового врага или противника». «Но китайцы уже располагают вторым по величине оборонным бюджетом в мире. Они вкладывают значительные средства в современные военные средства, включая ракеты, способные добить до всех членов НАТО», — добавил Столтенберг.

«Мы знаем о присутствии китайских войск в Арктике и в Африке. Мы видим, что они вкладываются в нашу критически важную инфраструктуру. И они все время наращивают сотрудничество с Россией. Все это сказывается на безопасности союзников по НАТО», — подчеркнул генсек.

Одновременно Столтенберг выразил мнение, что, несмотря на рост влияния Китая, Россия по-прежнему представляет «серьезную угрозу» для безопасности Запада. «Мы видели, что Россия без колебаний применяет военную силу против соседей. Кроме того, сейчас русские также развертывают новую ракету 9М729, которая добивает до европейских городов, снижая порог применения ядерного оружия в ходе вооруженного конфликта», — заявил он.

Новая «китайско-российская ось», по словам Столтенберга, очень активно действует на дезинформационном фронте. Генсек считает, что Москва и Пекин публикуют «пропаганду» и «пытаются разделить» Запад с тем, чтобы подорвать доверие к странам НАТО.

«Мы стали свидетелями попыток как России, так и Китая в какой-то степени указать на союзников по НАТО как на виновных в существовании коронавируса», — добавил он.

Тем не менее, по его словам, «открытые общества» и «свободная пресса» оказались достаточно сильны, чтобы противостоять этим инсинуациям.

Однако, как отметил Столтенберг, в новом «мировом раскладе сил» даже США не могут позволить себе действовать в одиночку.

«Вскоре Китай превратится в крупнейшую мировую экономику. Они лидируют в инвестировании во многие передовые технологии, в том числе в искусственный интеллект и квантовые вычисления. Сейчас важно, как никогда, чтобы Северная Америка и Европа держались вместе, потому что мы не сможем справиться с этим по отдельности», — заключил генсек НАТО.

В мае Столтенберг также заявил, что Москва и Пекин в условиях коронавируса якобы распространяют «дезинформацию», стремясь таким образом изменить миропорядок.