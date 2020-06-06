В России появится пятый военный округ 

Отдельный по статусу флот приравнивается к военному округу впервые в российской истории.
Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей со следующего года. Соответствующее решение принял президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ… Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», — говорится в указе о военно-административном делении России, который был опубликованном на портале правовой информации.
Благодаря принятому решению впервые в российской истории отдельный по статусу флот будет приравнен в военному округу. В Минобороны данное решение приветствовали, отмерив, что оно позволит усовершенствовать взаимодействие при решении задач по обороне на Арктическом стратегическом направлении.