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В России появится пятый военный округ 

ТК «Звезда» и ещё 2 31 минуту назад
В России появится пятый военный округ
Фото: Минобороны России
Отдельный по статусу флот приравнивается к военному округу впервые в российской истории.
Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей со следующего года. Соответствующее решение принял президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ… Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», — говорится в указе о военно-административном делении России, который был опубликованном на портале правовой информации.
Благодаря принятому решению впервые в российской истории отдельный по статусу флот будет приравнен в военному округу. В Минобороны данное решение приветствовали, отмерив, что оно позволит усовершенствовать взаимодействие при решении задач по обороне на Арктическом стратегическом направлении.
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Войска , Армия , Владимир Путин , Министерство обороны
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