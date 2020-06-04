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Forbes рассказал о самой секретной подлодке РФ 

Российская Газета и ещё 1 7 часов назад
Forbes рассказал о самой секретной подлодке РФ
Фото: Российская Газета
Российская стратегия — наследие советской, — имеет свою плюсы и минусы, но нельзя не признать, что создание специализированных субмарин позволяет им лучше решать задачи, для которых они предназначены, пишет в Forbes специалист по подводному флоту Х. И. Саттон. К тому же в ближайшем будущем ВМФ России получит как минимум две субмарины, чьи характеристики засекречены, а возможности впечатляют.
Однако по порядку. Первом в списке Forbes значится атомный ракетоносец стратегического назначения «Borei-II» (так на западе именуют усовершенствованный проект «Борей-А») с 16 баллистическими ракетами «Булава». Головной корабль проекта, АПЛ «Князь Владимир» передан флоту 1 июня. Ожидается, что будет построено еще шесть подлодок этого типа — они составят основу морской составляющей «ядерной триады».
Атомная подлодка специального назначения «Белгород» не вписывается в общепринятую классификацию. После знаменитой «Акулы» это самая большая субмарина в мире, она способна как выполнять разведывательные и диверсионные миссии, так и использовать стратегическое оружие «Посейдон». Подлодка имеет в днище стыковочный узел для глубоководной мини-субмарины «Лошарик» — та, может, к примеру, подключаться к проложенным по океанскому дну стратегическим кабелям связи. Межконтинентальная торпеда «Посейдон» уникальна: в два раза больше баллистической ракеты, она имеет неограниченный радиус действия и вооружена ядерной боеголовкой. Как Россия собирается ее использовать, пока неясно, но похоже, что это оружие ответного удара для Судного дня, способное обойти противоракетную оборону, предполагает Саттон.
Спуск на воду самой загадочной подлодки в списке, АПЛ «Хабаровск» ожидается в июне — он может стать самым заметным событием года в мире ВМС. О корабле неизвестно практически ничего — кроме того, что, как и «Белгород», он станет носителем «Посейдонов».
Мощная атомная субмарина класса «Ясень» имеет репутацию скрытной. Она вооружена тремя типами крылатых ракет и может комбинировать их под конкретные задачи. «Калибр» имеет большой радиус действия, эквивалентный американской КР Tomahawk. Более крупный «Оникс» предназначен для борьбы с кораблями. «Циркон» помельче, зато летает с гиперзвуковой скоростью.
В отличие от Америки, Россия по-прежнему строит небольшие и сравнительно дешевые неатомные субмарины с крылатыми ракетами. Тип «Лада» в будущем получит энергонезависимую силовую установку. Подлодки типа «Кило» ("Варшавянка" по классификации ВМФ России) имеют советскую родословную, но обучены запускать крылатые ракеты «Калибр» из торпедных аппаратов.
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Войска , Армия , Оружие , Forbes
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