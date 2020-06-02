Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу раскрыл детали парада Победы 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
Шойгу раскрыл детали парада Победы
Фото: РИА Новости
В параде Победы в Москве в 2020 году будут участвовать только военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 или без признаков инфекционных заболеваний. В мероприятии примут участие подразделения 19 армий мира, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.
«В местах размещения каждого парадного расчета развернуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами. Подразделения [войск] РХБ (радиационной, химической и биологической) защиты проводят дезинфекцию территории и техники», — раскрыл Шойгу детали подготовки парада.
Он подчеркнул, что контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, не задействованными в параде, исключены.
Глава военного ведомства добавил, что к участию в параде приглашены парадные расчеты 19 стран. В день проведения парада на Красной площади задействуют около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.
«Будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов. Зрители увидят свыше 20 новых образцов военной техники, включая самолеты Су-57 и МиГ-31К», — сказал Шойгу.
Из-за распространения коронавируса в России парад Победы 9 мая отменили, отложив его на неопределенный срок. В итоге мероприятие пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. В этот день в 1945 году прошел исторический парад в честь победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году 24 июня объявили нерабочим днем с сохранением заработных плат.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Последние новости
Трампа сравнили с фашистом за угрозу развернуть тяжело вооруженную армию Трампа сравнили с фашистом за угрозу развернуть тяжело вооруженную армию В России выявили 8863 новых случая заражения коронавирусом В России выявили 8863 новых случая заражения коронавирусом Москвичам пообещали жару до 28 градусов Москвичам пообещали жару до 28 градусов
Комментарии
Войска , Армия , Ближний Восток , Оружие , Политика , Сергей Шойгу , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония ответила противникам России в G7
Япония ответила противникам России в G7
Названо условие возвращения к привычной жизни
Названо условие возвращения к привычной жизни
Россиянка оставила без еды четырех детей и ушла пить
Россиянка оставила без еды четырех детей и ушла пить
Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез
Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез
Задержку РФ на плато по коронавирусу объяснили
Задержку РФ на плато по коронавирусу объяснили
Видео
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
00:31
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
Происшествия В мире
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
00:39
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
Армия
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
01:33
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
Происшествия Криминал
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
01:07
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
Армия
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
00:33
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
Происшествия
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
01:45
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
Общество
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
01:08
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
Происшествия
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
03:36
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
В мире Конфликты
Появилось видео подробностей цыганской разборки
01:28
Появилось видео подробностей цыганской разборки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение