Шойгу раскрыл детали парада Победы 

В параде Победы в Москве в 2020 году будут участвовать только военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 или без признаков инфекционных заболеваний. В мероприятии примут участие подразделения 19 армий мира, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу , передает ТАСС.

«В местах размещения каждого парадного расчета развернуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами. Подразделения [войск] РХБ (радиационной, химической и биологической) защиты проводят дезинфекцию территории и техники», — раскрыл Шойгу детали подготовки парада.

Он подчеркнул, что контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, не задействованными в параде, исключены.

Глава военного ведомства добавил, что к участию в параде приглашены парадные расчеты 19 стран. В день проведения парада на Красной площади задействуют около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.

«Будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов. Зрители увидят свыше 20 новых образцов военной техники, включая самолеты Су-57 и МиГ-31К», — сказал Шойгу.

Из-за распространения коронавируса в России парад Победы 9 мая отменили, отложив его на неопределенный срок. В итоге мероприятие пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. В этот день в 1945 году прошел исторический парад в честь победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году 24 июня объявили нерабочим днем с сохранением заработных плат.