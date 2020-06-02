Приключения сбитого летчика: как сербы уничтожили F-16

2 июня 1995 года в небе над Республикой Сербской в Боснии был сбит американский истребитель F-16. Летчик Скотт О'Грейди сумел катапультироваться и несколько дней скрывался в лесах, пока не был спасен морпехами США. Его приключения нашли отражение в массовой культуре. При этом есть версия, что американец на самом деле сдался в плен боснийским сербам и через неделю был выдан, а не спасен в результате спецоперации.

Авиация практически не применялась странами — участницами Боснийской войны. Согласно резолюции Совбеза ООН 816, обеспечением бесполетной зоны над территорией конфликта занимались воздушные силы НАТО . Начиная с апреля 1993 года, самолеты Североатлантического альянса имели полномочия принимать «все необходимые и соразмерные конкретным обстоятельствам и характеру полетов меры».

Так, 28 февраля 1994 года в небе над Баня-Лукой произошел единственный за время войны воздушный бой, в ходе которого истребители ВВС США сбили четыре штурмовика ВВС Республики Сербской, атаковавших военный завод в Нови-Травнике. У самолетов боснийских сербов не было противовоздушного оружия, а маленькая скорость не позволяла уйти от сверхзвуковых истребителей.

Это был один из первых известных случаев в истории, когда войска НАТО официально применили военную силу.

2 июня 1995 года был зафиксирован не менее примечательный инцидент. Два истребителя-бомбардировщика F-16 ВВС США вылетели с базы в итальянском Авиано для планового патрулирования воздушного пространства над Боснией. Летчикам почему-то не было известно, что на земле боснийские сербы установили и надежно замаскировали советский зенитно-ракетный комплекс ПВО «Куб». Подкараулив, когда американские самолеты войдут в зону прямого поражения, зенитчики выпустили две самонаводящиеся ракеты. Капитану Бобу Райту повезло — удар прошел мимо.

Попадание пришлось в брюхо F-16, пилотируемого 29-летним капитаном Скоттом О'Грейди. Истребитель развалился на части в воздухе, но летчик успел катапультироваться. Он благополучно приземлился у городка Мрконич-Град на территории, контролируемой боснийскими сербами. С этого момента начались удивительные приключения О'Грейди, о которых он впоследствии написал две книги. Кроме того, его история была экранизирована. Фильм «В тылу врага» режиссера Джона Мура , правда, не понравился ни самому герою, ни кинокритикам. Зрители отмечали антисербский характер картины и ее откровенную провокационность.

Сам О'Грейди так описывал минуты перед атакой:

«Через фонарь кабины я внимательно вглядывался в небо, пытаясь заметить какие-либо признаки ракеты. Зенитная управляемая ракета класса «земля-воздух» оставляет след белого дыма. Этот дым является единственной возможностью пилота сделать визуальную идентификацию. После запуска ракеты дым пропадает. Затем она летит к цели тихо и почти в два раза быстрее, чем мой F-16. Ничего не видя в небе, я опять опустил глаза на дисплей моей системы предупреждения об угрозах. Мгновение спустя сработал второй сигнал тревоги. Информация о зенитной установке подо мной пришла со спутника-шпиона. Однако из-за плохой работы радиосвязи я не смог получить сообщение».

Повествуя об одном из главных событий своей жизни, О'Грейди был весьма красноречив. Художественные детали рассказа пришлось опустить ради экономии места.

«Я понимал, что ракета уже могла быть запущена, — отмечал летчик. — Секунду спустя ярко-красная вспышка озарила небо. Ракета прошла мимо. Мое сердце бешено стучало. Я знал, что зенитный комплекс обычно бьет дуплетом. Скорее всего, еще одна ракета уже была в воздухе и летела прямо на меня. Я понимал, что нужно маневрировать, чтобы избежать попадания. Но времени не было. То, что я услышал, едва не разорвало мне барабанные перепонки. Затем последовал удар. Произошло возгорание, сильный жар распространился по кабине. Со всей своей современной электроникой и сверхзвуковой скоростью F-16 не совершенен в плане защитных качеств. Ракета ударила в один из топливных баков и разрезала самолет на две части. Нос и кабина откололись. Я падал на Землю».

В течение минуты после приземления он вытащил 13-килограммовую сумку с комплектом для выживания, закрепленную под пилотским креслом, и спрятался. О'Грейди вымазал грязью лицо и, когда появились сербские военные, лег ничком. Американец не спешил сообщать свои координаты, поскольку опасался, что эту информацию перехватят. Сбитые летчики часто выдают свое местоположение противнику, когда слишком рано обращаются за помощью. Поэтому в течение следующих шести дней он скрывался в боснийских лесах, питаясь листьями, травой и жуками. Используя губку, О'Грейди собирал в пластиковые пакеты дождевую воду.

Считалось, что сербские патрули прочесывают местность в поисках парашютиста и намерены убить его после обнаружения. Начальник штаба армии боснийских сербов Ратко Младич , однако, опровергал такие подозрения. В июле 1995 года он заявил в интервью:

«У нас не было причин задерживать этого летчика. Нам было достаточно, что его самолет, с которого могли уничтожать сербские гражданские цели, был сбит. Летчик нам был не нужен».

Ведущий звена видел уничтожение одного из своих самолетов, но о судьбе О'Грейди командование НАТО первоначально ничего не знало.

Лишь на четвертый день летчик начал передавать сигналы со своими координатами. Спасательная операция началась 8 июня. В ней были задействованы 40 боевых самолетов и вертолетов с 51 морским пехотинцем на борту. О'Грейди зажег сигнальный патрон. Рано утром американские летчики увидели столб желтого дыма, поднимавшийся от деревьев. Из приземлившегося вертолета под командованием майора Уильяма Табуттона высадились 20 бойцов. Как только посадку совершила вторая машина, О'Грейди вышел из своего укрытия и побежал к соотечественникам, не дожидаясь их выхода. После его посадки морпехи из первого вертолета быстро погрузились и показали готовность к взлету. Наземная часть операции продлилась не более семи минут.

Среди большого количества источников, повествовавших об операции, известен материал «Морские пехотинцы спасают сбитого летчика» за авторством Дейла Купера . В нем приводится воспоминание сержанта морской пехоты Скотта Фейстера, который выпрыгнул из второго вертолета и побежал навстречу О'Грейди:

«Я хорошо помню, как он бежал к нам через полянку, на голове у него была оранжевая панама из аварийно-спасательного комплекта, он размахивал пистолетом «Беретта» и что-то бормотал. Мне было неприятно ударить офицера, но я все-таки ударил его по правой руке, чтобы выбить из нее пистолет».

Фейстер помог ослабевшему О'Грейди дойти до вертолета и усадил его на сиденье. Как только спасенный оказался внутри, сержант Анхель Гомез пристегнул его к сиденью ремнями, надел ему на голову защитный шлем и приготовился к взлету. Как уточнял морпех, О'Грейди постоянно повторял — «Спасибо». Он промерз, его организм был сильно обезвожен, а одежда насквозь промокла. Когда они поднялись в воздух, Гомез протянул летчику флягу с водой. О'Грейди начал жадно пить, а затем проглотил несколько ложек рагу из цыпленка. Еще один очевидец событий младший капрал Поль Брюс запомнил, что после появления в вертолете О'Грейди плакал от счастья, что остался жив.

«Если полет в Боснию прошел без происшествий, то полет обратно оказался не таким спокойным. Когда основная спасательная группа оставила позади окутанные туманом горы и оказалась над равниной, которая простиралась вплоть до побережья, вертолеты стали видимыми и уязвимыми. До возвращения оставалась еще добрая треть дистанции, когда по ним открыли огонь из зенитных пушек и стрелкового оружия», — указывается в статье Купера.

У побережья Адриатики авиаотряд ВВС США заметил ракетный радар боснийских сербов, сканировавший воздушное пространство. Экипаж одного из самолетов предложил уничтожить установку. Однако командование отказалось от этой идеи, чтобы не провоцировать вооруженный конфликт. Через минуту по двигавшимся на высоте 50 м вертолетам открыли огонь с земли. Боснийские сербы выпустили по ним две ракеты из ручных комплексов и затем обстреляли цели из стрелкового оружия.

«Я увидел, как по нам выпустили переносную зенитную ракету SA-7 советского производства, — говорил второй пилот капитан Джим Райт. — Она винтом летела в нашу сторону с левого борта. Поль Фортунато и Мартин Берндт также видели ракету, которая пролетела мимо. Еще по меньшей мере одна такая ракета была выпущена по вертолетам».

Атака не причинила военным машинам ощутимого вреда, хотя одна из пуль застряла в бронежилете десантника. Вскоре вертолеты взяли курс на базу, и через 15 минут совершили посадку на авианосце. Время спустя президент СЩА Билл Клинтон принял О'Грейди в Белом доме, вручив ему государственную награду.

После инцидента с О'Грейди конгрессмен-республиканец Джим Сакстон обнародовал доклад, из которого следовало, что американские военные еще в 1993 году знали, что район, где был сбит летчик, хорошо защищен зенитными ракетными батареями боснийских сербов. В отчете высказывалось предположение, что сербское военное командование сосредоточило свои средства ПВО вокруг авиабазы в Баня-Луке.

В июле 1995 года США и их союзники по НАТО нанесли по территории Республики Сербской массированные удары с воздуха. В ходе воздушных налетов разрушению подверглись в основном гражданские объекты. Югославская газета «Вечерние новости» приводила следующие данные: самолеты США предприняли 2318 воздушных атак, Англии — 326, Франции — 284, Нидерландов — 198, Испании — 121, Турции — 70, Германии — 59, Италии — 35.

В 1999 году в журнале «Солдат удачи» вышла статья российского добровольца, ветерана Боснийской войны Михаила Горымова под названием «Американские „герои“ в небе Югославии». В своем материале он представлял иную версию событий. По утверждению Горымова, на самом деле О'Грейди попал в плен, где называл Клинтона «фашистом». Через неделю летчика выдали американцам, а власти США чествовали его как героя в пропагандистских целях.

«В один из июньских дней мы, пятеро русских добровольцев, добирались на попутных машинах до города Пале, — рассказывал Горымов. — На одном из постов военной полиции узнали, что в вагончике у югославов находится сбитый американский летчик. Его комбинезон был весь в грязи и болотной тине, лицо искусано комарами и сильно опухло. Один из наших ребят довольно сносно владел английским. Оказывается, пилот пытался объяснить причины своего нахождения здесь. Рассказал обстоятельства, при которых он был сбит югославскими средствами ПВО. Катапультировавшись из разваливающегося самолета, летчик опустился на парашюте в болото и… едва не утонул в трясине. Удача окончательно отвернулась, когда ночью на него напали полчища комаров. Потом пошел дождь, и он сильно замерз. В довершение всех бед американец умудрился подвернуть ногу. Побродив по лесу, сбитый пилот наконец вышел на дорогу и, увидев первую проезжающую мимо машину, поднял руки и сдался».

По словам добровольца, впоследствии его удивили многочисленные интервью О'Грейди, в которых тот рассказывал о своих приключениях в Боснии.

«Из его повествования можно было понять, как умело уходил он от преследования. Скрываясь в лесу, сбивал собак со следа, используя различные индейские хитрости, которым научился еще в детстве. Все это время он не выключал радиомаяк. По его словам, на третьи сутки сербы все-таки настигли его, но тут прилетели вертолеты с американской морской пехотой. Подводя итог под своим монологом, герой Америки заявил: «Сербы — примитивные дикари и варвары». Исходя из этого вывода, призвал президента США не церемониться с теми, «кто стоит на пути мировой цивилизации», — писал Горымов.