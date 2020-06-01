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Северный флот получит новое оружие 

Российская Газета и ещё 7 2 часа назад
Северный флот получит новое оружие
Фото: Российская Газета
В 2020 году Северный флот ВМФ России планирует получить шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев. Среди новинок — две атомные подводные лодки и десантный корабль нового типа.
— В ближайшее время состав флота пополнят атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» — они успешно прошли государственные испытания. На завершающем этапе заводские ходовые испытания большого десантного корабля «Петр Моргунов», который в скором времени встанет в строй боевых единиц флота. С ожидаемым приемом атомного подводного ракетного крейсера «Казань» значительно возрастут боевые возможности группировки носителей высокоточного оружия, — рассказал адмирал «Красной звезде» в интервью, посвященном 287-й годовщине образования Северного флота.
Отметим, что обе атомные подлодки — первые в своих сериях, созданные по усовершенствованным проектам с улучшенными характеристиками и расширенными возможностями. Спущен на воде еще один фрегат проекта 22350, «Адмирал Головко» — он также строится для СФ. За последние несколько лет флот получил уникальное по своим возможностям судно тылового обеспечения «Эльбрус», океанографическое исследовательское судно «Янтарь», ледокол «Илья Муромец», средний морской танкер «Академик Пашин», противодиверсионные катера «Грачонок».
На июнь запланирован масштабный сбор-поход с участием более 30 надводных кораблей и подводных лодок, маневры пройдут в Баренцевом и Норвежском морях. В августе начнется очередной поход арктической группировки с учениями на полуострове Таймыр, Чукотке и в Якутии. Осенью, во время проверки готовности подводных лодок стратегического назначения будет выполнены стрельбы баллистическими ракетами.
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Войска , Армия , Оружие , ВМФ России , Человек года , Александр Моисеев , Совет Федерации
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