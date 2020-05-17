Российскую бронетехнику будут маскировать новым материалом 

Российский холдинг «Радиоэлектроника» объявил о создании радиопоглощающего материала для маскировки военной техники, который будет использовать в условиях снежной местности. Новое средство должно кратно снизить дальность обнаружения бронемашин.

Как сообщает РИА Новости, опытная партия нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом уже выпущена. Использование такой маскировки позволяет в 3,5-4 раза снизить дальность обнаружения военной техники радиолокационными станциями разведки и РЛС управления оружием тактической авиации и ударных вертолётов.

Материал, который отличает стойкость к температурному воздействию, имеет коэффициент отражения 0,5%, позволяя на 99,5% поглощать электромагнитное излучение радара, что не позволяет по отражённой волне распознать замаскированный объект.