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Российскую бронетехнику будут маскировать новым материалом 

Популярная механика 2 часа назад
Российскую бронетехнику будут маскировать новым материалом
Фото: Популярная механика
Российский холдинг «Радиоэлектроника» объявил о создании радиопоглощающего материала для маскировки военной техники, который будет использовать в условиях снежной местности. Новое средство должно кратно снизить дальность обнаружения бронемашин.
Как сообщает РИА Новости, опытная партия нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом уже выпущена. Использование такой маскировки позволяет в 3,5-4 раза снизить дальность обнаружения военной техники радиолокационными станциями разведки и РЛС управления оружием тактической авиации и ударных вертолётов.
Материал, который отличает стойкость к температурному воздействию, имеет коэффициент отражения 0,5%, позволяя на 99,5% поглощать электромагнитное излучение радара, что не позволяет по отражённой волне распознать замаскированный объект.
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Войска , Армия , Оружие
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