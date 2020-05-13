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Призывников с коронавирусом направят в специальные изоляторы 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Призывников с коронавирусом направят в специзоляторы
Фото: © РИА Новости / Александр Мельников
Специальные изоляторы подготовили для призывников, у которых на сборных пунктах выявят коронавирусную инфекцию, заявил в среду начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы", — заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
Он добавил, что каждый призывник после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на COVID-19, "лишь после получения отрицательного результата молодой человек будет направлен на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды".
Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля на фоне пандемии коронавируса и продлится до 15 июля. Служить в этом году поедут 135 тысяч человек, отправки в войска начнутся после 20 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Войска , Армия , Ситуация в мире , Валерий Герасимов , Генштаб
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