Призывников с коронавирусом направят в специзоляторы

"Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы", — заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".

Он добавил, что каждый призывник после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на COVID-19, "лишь после получения отрицательного результата молодой человек будет направлен на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды".

Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля на фоне пандемии коронавируса и продлится до 15 июля. Служить в этом году поедут 135 тысяч человек, отправки в войска начнутся после 20 мая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.