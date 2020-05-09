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Коронавирус назвали преимуществом для Китая 

Lenta.ru и ещё 2 19 часов назад
Коронавирус назвали преимуществом для Китая
Фото: Lenta.ru
Опрошенные CNBC экономисты назвали коронавирус возможным преимуществом для Китая, при помощи которого он сможет усилить свои экономические и политические позиции в мире.
Отмечается, что пандемия коронавируса, скорее всего, усилит конкуренцию между Вашингтоном и Пекином, начавшуюся в 2017 году в виде торговой войны. За последние недели она приобрела новый виток за счет обвинений американских политиков во главе с президентом Дональдом Трампом в адрес китайских чиновников в искусственном создании вируса и сокрытии достоверных данных о его распространении.
Коронавирус предположительно останется предметом противоречий между двумя странами на протяжении ближайшего года. Последние заявления Трампа говорят о том, что США могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары в качестве наказания за поведение во время пандемии.
Пекин в свою очередь сможет использовать вирус как способ расширить международное влияние за счет оказания помощи. В качестве примера приводится отправка гуманитарных грузов с медицинскими масками в разные страны.
Также Китай извлечет выгоду из серьезного спада в экономиках многих западных стран. При этом сам он восстановится гораздо раньше них.
Ранее аналитики предсказывали, что власти Китая воспользуются падением глобального спроса и мировых цен на нефть для того, чтобы пересмотреть контракты на поставку энергоносителей и начать оплачивать их юанями вместо долларов. Это может существенно усилить роль китайской валюты в мире и сделать ее полноценной резервной.
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Войска , Азия , Армия , Оружие , Дональд Трамп , Китай
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